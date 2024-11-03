Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 757мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Экскаватор федерального масштаба
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Cоль возвращается
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Житель Нижегородской области застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок и съеденной еды

Житель Нижегородской области застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок и съеденной еды

2 534
9 комментариев

В селе Пермеево Нижегородской области задержали 28-летнего местного жителя, выстрелившего в соседского спаниеля из пневмата. За убийство собаки молодому человеку грозит до трех лет колонии, сообщает ГУ МВД России по региону в воскресенье, 3 ноября.

Полицейским мужчина признался: вытащить оружие его заставило то, что спаниель, принадлежащий его 43-летней соседке, раскидал обувь на крыльце и ел из миски его собак. Правоохранители изъяли пневматическую винтовку, пуля которой убила собаку.

По факту произошедшего идет расследование. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Пермеево Жестокое обращение с животным Убийство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY21
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
279486041
44 минуты
Народное единство крепчает! Ура.
282694747
2 часа
Очень странно, что не написано про участие в СВО
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13