Житель Нижегородской области застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок и съеденной еды

В селе Пермеево Нижегородской области задержали 28-летнего местного жителя, выстрелившего в соседского спаниеля из пневмата. За убийство собаки молодому человеку грозит до трех лет колонии, сообщает ГУ МВД России по региону в воскресенье, 3 ноября.

Полицейским мужчина признался: вытащить оружие его заставило то, что спаниель, принадлежащий его 43-летней соседке, раскидал обувь на крыльце и ел из миски его собак. Правоохранители изъяли пневматическую винтовку, пуля которой убила собаку.

По факту произошедшего идет расследование. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.