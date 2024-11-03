Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехнику в 2025 году

Министерство промышленности и торговли РФ предложило пятикратно увеличить утилизационный сбор в отношении некоторых видов сельскохозяйственной техники начиная со следующего года. Об этом 3 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
Проект соответствующего постановления правительства, по данным издания, уже готовится к опубликованию.
С 2026 по 2030 годы ставка ежегодно может увеличиваться на 15%. Аналогичную шкалу планового повышения утильсбора регулятор ранее утвердил в автопроме.
Так власти предполагают бороться с китайскими конкурентами. Например, КАМАЗ в первом полугодии 2024 года снова отстал по продажам грузовиков от китайского бренда Sitrak, снизив долю продаж с 40% до 25%.
Из-за повышения утильсбора сельхозтехника подорожает, что сильно ударит по аграриям и конечной стоимости их продукции.
В Минпромторге отметили, что утильсбор повышается в отношении тех видов сельхозтехники, производство которой освоено на территории РФ и Белоруссии.
Единственным исключением в следующем году станут сельскохозяйственные тракторы до 340 л. с.: на них сбор повышаться не будет.
Изначально утильсбор был введен в России в 2012 году в качестве инструмента защиты местного рынка от импортных автомобилей, но с 2014 года его платят и российские производители.
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