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Финансы Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехнику в 2025 году

Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехнику в 2025 году

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17 комментариев

Министерство промышленности и торговли РФ предложило пятикратно увеличить утилизационный сбор в отношении некоторых видов сельскохозяйственной техники начиная со следующего года. Об этом 3 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Проект соответствующего постановления правительства, по данным издания, уже готовится к опубликованию.

С 2026 по 2030 годы ставка ежегодно может увеличиваться на 15%. Аналогичную шкалу планового повышения утильсбора регулятор ранее утвердил в автопроме.

Так власти предполагают бороться с китайскими конкурентами. Например, КАМАЗ в первом полугодии 2024 года снова отстал по продажам грузовиков от китайского бренда Sitrak, снизив долю продаж с 40% до 25%.

Из-за повышения утильсбора сельхозтехника подорожает, что сильно ударит по аграриям и конечной стоимости их продукции.

В Минпромторге отметили, что утильсбор повышается в отношении тех видов сельхозтехники, производство которой освоено на территории РФ и Белоруссии.

Единственным исключением в следующем году станут сельскохозяйственные тракторы до 340 л. с.: на них сбор повышаться не будет.

Изначально утильсбор был введен в России в 2012 году в качестве инструмента защиты местного рынка от импортных автомобилей, но с 2014 года его платят и российские производители.

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Минпромторг Утильсбор Сельскохозяйственная техника
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Комментарии
17
Кулунжу
2 часа
Если бы камаз делал качественные машины, продажи бы не падали.
Сила в Правде!!
2 часа
всё для людей молодцы.
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