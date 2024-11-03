В Финляндии закрылся единственный на Западе музей Ленина

В финском городе Тампере в воскресенье, 3 ноября, закрывается музей Ленина, расположенный в зале Дома рабочих, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о закрытии музея, основанного обществом «Финляндия — Советский Союз» и открытого 20 января 1946 года, накануне 22-й годовщины смерти Ленина, было принято владельцами музея, на него не влияли финские политики. Его в разное время посещали Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Юрий Гагарин. До 2015 года в музее постоянно располагались две созданные еще в 1980-х годах экспозиции — «Жизнь Ленина» и «Ленин и Финляндия».