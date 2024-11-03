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Финляндия В Финляндии закрылся единственный на Западе музей Ленина

В Финляндии закрылся единственный на Западе музей Ленина

887
14 комментариев

В финском городе Тампере в воскресенье, 3 ноября, закрывается музей Ленина, расположенный в зале Дома рабочих, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о закрытии музея, основанного обществом «Финляндия — Советский Союз» и открытого 20 января 1946 года, накануне 22-й годовщины смерти Ленина, было принято владельцами музея, на него не влияли финские политики. Его в разное время посещали Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Юрий Гагарин. До 2015 года в музее постоянно располагались две созданные еще в 1980-х годах экспозиции — «Жизнь Ленина» и «Ленин и Финляндия».

Теперь на месте закрытого музея будет создан новый — Nootti (в переводе с финского «нота»), посвященный истории отношений Финляндии и России. Его экспозиции будут посвящены истории отношений двух стран, начиная с обретения независимости Финляндией и до вступления страны в НАТО. Nootti откроется 15 февраля 2025 года.

Ранее музей выставлял на продажу мотоцикл, на котором «ездил» восковой Владимир Ильич.

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Тампере Музей Ленина Финляндия Закрытие
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Комментарии
17
aprahka
1 час
А ведь Ленин дал им государственность.
Слава России!
57 минут
молодцы, всё правильно сделали. вспомним что говорил о России: "а на Россию мне наплевать", " ивашек надо дурить, без этого мы власть не удержим"
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