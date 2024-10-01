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Общество Финляндия В финском Тампере выставлен на продажу мотоцикл с необычной историей. Последние 8 лет на нем «ездил» Ленин

В финском Тампере выставлен на продажу мотоцикл с необычной историей. Последние 8 лет на нем «ездил» Ленин

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В финском городе Тампере выставили на продажу мотоцикл с историей: последние восемь лет на нем «ездил» Владимир Ильич Ленин, но не настоящий, а восковой. О необычном лоте 1 октября пишет издание Yle.

Выставленный на аукцион мотоцикл — модель 1972 года «Днепр K-650», изготовленная Киевским мотоциклетным заводом (КМЗ), и попавшая много лет спустя после смерти вождя пролетарской революции в музей Ленина, расположенный в Тампере. Посетители музея могли сфотографироваться на мотоцикле рядом с Ильичом, сидящим в коляске. Восковая фигура Иосифа Виссарионовича Сталина при этом как будто наблюдала за происходящим с заднего плана.

В объявлении о продаже сказано, что Ленин вынужден расстаться с мотоциклом из-за «нехватки места в гараже». Уточняется, что два вождя в комплект не входят.

Сам музей закроется в ноябре, а на его месте в феврале 2025 года планируется открыть новый музей Nootti, посвященный отношениям Финляндии с восточным соседом.

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