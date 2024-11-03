Не старье, а ретро. Самый полный гид по секонд-хендам и винтажным магазинам Петербурга

Источник: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»







Если гардероб настоятельно требует обновления, но цены в магазинах вызывают легкий шок, а качество и вид вещей — разве что недоумение, самое время стать осознанным потребителем или вспомнить о том, что мода циклична. А значит, пылящееся на антресолях бабушкино платье вновь может оказаться в тренде. «Фонтанка» составила ультимативный гид по секонд-хендам и винтажным шоу-румам Петербурга.



Рассказываем, где найти одежду ушедших из России брендов, купить тяжелый люкс по смешным ценам и подобрать стильный образ на тематическую вечеринку.

БЮДЖЕТНЫЕ

«Во! Ва!»

Кратко: дешево и сердито

Адреса: сеть магазинов

Подробнее: https://www.sh-vova.ru/

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У секонда «Во! Ва!» по городу сразу 18 точек — что-то поближе к дому найдется точно. «Фонтанка» наведалась в магазин на Наличной улице — по размеру он может посоревноваться с бутиками масс-маркета, по ценам — вне конкуренции. Система в «Во! Ва!» следующая: для каждой позиции есть три-четыре категории прайса, на каждом товаре — соответствующая бирка.

Начнем с люкса — шубы в «Во! Ва!» бывают четырех типов. С красной биркой — пять тысяч, с фиолетовой — тысяча. Правда, пройтись и посмотреться в зеркало не получится — через рукава меха продето что-то вроде проволоки, привязанной к вешалке. Но померить можно, если приловчиться и не убегать далеко от стенда.

Цены более чем демократичные. Пиджак можно урвать за 500 рублей, юбку или джинсы — за 300. Товаров с красными бирками в точке на Приморской почти не оказалось — в основном либо самое дешевое, либо из среднего ценового сегмента — желтые и зеленые бирки. И пускай вас не пугают вульгарное кружево, рубашки, по расцветке близкие к уличной клумбе, и сумки с закосом под Gucci — в «Во! Ва!» можно найти и что-то стоящее, если сильно постараться. Вряд ли винтажное и уникальное по дизайну, но похожее на базовый гардероб в масс-маркете — вполне.

Образ «а-ля office siren», но дешево и сердито, обойдется вам в 2 400 рублей. Черное платье — 700 рублей, пиджак — 500, туфли на каблуке — 1200. Осенний полноценный лук с пальто, клетчатой юбкой, пушистым свитером и симпатичными туфлями выходит в 6800. Без верхней одежды — 4400. Вещи в хорошем состоянии и приближенные к чему-то базовому в основном продаются по желтым и зеленым ценникам, платье по фиолетовому нашлось одно. Леопардовое и по фасону — как ночнушка (и это размер ХS). Зато ассортименту и размерному ряду в «Во! Ва!» можно только позавидовать — тут и брюки, и джинсы всех цветов и размеров, и кошельки, и галстуки.

«Спасибо!»

Кратко: на любой вкус и во благо

Адрес: ул. Звенигородская, 6

Подробнее: https://www.spasiboshop.org/

«Спасибо!» — секонд благотворительный, так что тут вам приятное с полезным. В Петербурге более 230 контейнеров, где можно оставить старые вещи. Дальше часть одежды отдают нуждающимся, часть — отправляют на переработку, остальное — выставляют на продажу. Выручка в 11 магазинах Петербурга идет в благотворительные фонды — за время существования «Спасибо!» уже удалось собрать более 55 млн рублей. «Фонтанка» сходила в точку на Звенигородской — тут и винтаж, и бренды, и даже свадебные платья. Но обо всем по порядку.

Для начала — в «Спасибо!» можно найти не только б/у. Например, аксессуары и мерч других благотворительных фондов. Всевозможные колечки — пара сотен рублей, очки — чуть меньше тысячи. Вещи разделены по цветам, так что легко найти то, что будет между собой сочетаться и подходить вам по цветотипу. Отдельно висят бренды — пиджак Massimo Dutti продают за 2200 рублей, джинсы — 4500 рублей. Сливовые джинсы Armani — четыре тысячи, Guess — три, сумочка Michael Kors — 1700 рублей. Много товаров ушедших брендов масс-маркета, особенно — Zara, Uniqlo и Befree. Целую вешалку выделили под винтаж, причем не за сумасшедшие деньги. Например, кружевная белая блуза с длинными рукавами — 1700 рублей. Одежда есть как женская, так и мужская.

Что особенно впечатляет, так это стенд со свадебными платьями, причем довольно дешевыми. Большая часть стоит в районе пяти тысяч, но корреспондент «Фонтанки» откопал модель за две с половиной тысячи — белое платье в пол, открытые плечи, на воротнике — стразы.

Образы в «Спасибо!» можно собрать самые разные. Например, total black с кожаным жакетом из Zara за 3500 рублей и сарафаном из Befree за 1200. Солнечный лук из отдела с винтажной одежды с юбкой в пол и желтым пиджаком обойдется в 3400 тысячи рублей, с красной блузой и юбкой с принтом зебры из Love Republic — в 2490 рублей. К слову, сейчас в магазине за такие деньги купишь разве что «низ» без «верха», и то, смотря какую юбку подобрать. Удлиненную женскую дубленку продают за 9 000 рублей, горчичное платье с принтом в отличном состоянии — за 1100.

Чего-то совсем дешевого за пару сотен в «Спасибо!» вы не найдете — в среднем одежда стоит от 900 рублей до двух с половиной тысяч. Зато наверняка что-то подберете на свой вкус, не прилагая больших усилий, да еще и поможете благотворительным фондам рублем.

«Вещь»

Кратко: демократичный секонд для всей семьи

Адрес: Адреса: Садовая 32/1, Садовая, 91, Будапештская, 39, Троицкий, 5.

Подробнее: https://vk.com/vesch_spb

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В сети секонд-хендов «Вещь» одни из самых низких цен в городе. Большинство товаров обойдутся здесь не дороже 500 рублей. 800 могут стоить, например, джинсы. А 1000-1500 — зимние куртки. Есть небольшой выбор женской, детской и мужской одежды, в том числе нестандартных размеров. Детская вдвое дешевле, чем для взрослых.

Одежда в основном простая и повседневная, но можно найти и нечто необычное. В наличии, в том числе, нижнее женское белье, дамские сумочки и много обуви. Если написать отзыв на этот магазин на картах и показать его продавцу, то вторую вещь вам отдадут бесплатно.

Сотрудники постарались создать приятную атмосферу: залы креативно украшены, звучит музыка.

«Секонд на Международной»

Кратко: Небольшой и уютный

Адреса: Белы Куна, 7к1

Подробнее: https://vk.com/second_mezdu

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Секонд на первый взгляд звезд с неба не хватает, но западает в сердце. Он довольно компактный и аккуратно обставленный. Никакой сваленной в кучу одежды (почти, но об этом чуть позже), вешалки не ломятся от количества вещей, покупателю не приходится протискиваться между ними, чтобы рассмотреть товар. Создается ощущение «бутиковости» — как будто в светлом и просторном помещении вещей ровно столько, сколько надо, и их уже отобрали для клиента. Стоит также отметить наличие ковриков в примерочных. Даже более дорогие секонды ими иногда пренебрегают.

Ассортимент составляют в основном вещи из масс-маркета: ушедшие бренды H& M, Bershka, Pull& Bear, Zara, Massimo Dutti, также Amisu, Vero Moda, Motivi, Gap и другие. Размерная сетка соответствующая. По большей части это повседневная одежда, хотя можно подыскать что-нибудь более серьезное в офис (пиджаки, свитера, джинсы) или на мероприятие (вечерние и коктейльные платья).

Основная целевая аудитория — женщины. В меньшей степени, но представлена мужская одежда. Вещи объединяют в тематические подборки и выставляют в группе секонда в соцсетях, где их можно забронировать. Судя по последним записям, футболки с логотипами различных рок-групп — главный унисекс-бестселлер.

Цены на все довольно приятные. Верхняя одежда стоит до 2000 рублей. Самая дорогая вещь, которая попалась на глаза — пуховик Nike за 1950 рублей. Легкую куртку-бомбер оценили в 950 рублей, пальто цвета осени — в 800 рублей, пиджак Gap — в 600 рублей, милитари-рубашку с нашивками — в 450 рублей. Это также стандартная цена для платья, но некоторые из них отдают за 300 рублей. Примерно в эту же цену выставлены свитера.

Еще дешевле — только в корзинах с товарами за 100 рублей. Сюда попадают и лежат вперемешку джинсовые шорты, свитера, футболки и другие предметы одежды. Аксессуары и обувь в магазине тоже есть, но по сравнению с одеждой их мало. Например, по сезону в наличии шарфы и шапки примерно по 300 рублей.

«Планета Секонд хенд»

Кратко: что-то из 90-х

Адрес: сеть магазинов

Подробнее: https://planeta-sh.ru/

Магазин на Суворовском проспекте полностью оправдывает свое название: ассортимент обширный, но совершенно непонятно, куда это носить — разве что вы собираетесь на вечеринку в стиле сельской дискотеки. Но если покопаться, можно найти приличные пальто, классические пиджаки и всегда актуальные джинсы — и за смешные деньги.

Чего-то редкого и винтажного в этом секонде искать точно не стоит. В основном представлены демократичные марки. Например, на одном из рейлов встретился ярлычок divided — бюджетного подбренда сети H& M. Мужская одежда тоже есть, но в меньшем количестве, чем женская. Также продается белье, шапки и шарфы и домашний текстиль.

Ориентироваться в торговом зале сложновато — на многих вещах нет бирок не то что с размером, но и с ценой. Но в основном стоимость находится в пределах 500-1500 рублей. Причем дополнительно еще бывают акции и скидки. Зато у «Планеты Секонд хенд» есть удобный сайт, где пролистать ассортимент и выбрать вещь по заданным параметрам гораздо проще.

СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ

Магазин-салон «OFF»

Кратко: на любой вкус и кошелек

Адрес: Набережная Мойки, 69, бизнес-центр «Красный мост»

Подробнее: https://vk.com/off.shop?ysclid=m2kjnka4uh164841295

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Если во что бы то ни стало нужно найти что-то эдакое, то на поиски сюда. Здесь не только винтаж, олдскул или ретро. Легким движением руки можно выбрать узбекский чапан своей мечты, настоящее японское кимоно, и даже сюртук-визитку на 100% из шерсти настоящего немецкого качества начала 20 века. Платья «как у принцессы» тоже есть.

Основной вектор — мода времен СССР. Буквально за полчаса можно собрать тотал-лук «как в советском журнале мод». Готовьтесь погрузиться в облака шифоновых платьев и шелковых блузок, трикотажных свитеров крупной вязки и с оленями на груди, пальто с узкими плечами и рукавом реглан. Обувь, сумки, платки, шарфы и головные уборы — в изобилии. Старый добрый кэжуал в виде джинсов (даже с магазинными бирками) тоже в наличии. Потребность в экстравагантном луке удовлетворит дизайнерская кастомизация. Но размерный ряд оставит людей с пышными формами без обновы.

Цены — на любой кошелек. Шелковая блуза популярного шведского бренда обойдется в 1000 рублей. Замшевая юбка-ноунейм — 3800 рублей. Замшевые зеленые ботфорты известного итальянского бренда — 6 000 рублей. Шерстяная немецкая визитка — 15 000 рублей.

Выбирать легко: вся одежда с любовью развешана на плечиках, обувь расставлена на этажерках. Примерять — тоже: к услугам покупателей индивидуальная примерочная за ширмой с трюмо «как у бабушки».

Fatcatshop

Кратко: эпатаж и база

Адрес: ул. Казанская, 7

Подробнее: https://vk.com/fatcatshop

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Нужно быть готовым, что найти Fatcatshop довольно сложно. В здании бизнес-центра нужно спуститься в подвал, а дальше — по лабиринту коридоров с низкими потолками. Зато в самом секонде выискивать что-нибудь эдакое не придется — вещи как на подбор. И для любителей винтажного и эпатажного, и для тех, кому нужно что-то базовое и однотонное.

Джинсы можно найти как за 2000-3000 рублей, так и за 7000. Рубашки — в основном по 2500, но можно откопать и за 900 рублей по акции. Теплый джемпер с принтом отдают за 2700 рублей, шубки из Zara — за 5000-7000 рублей.

В общем, удовольствие не самое дешевое, но если серьезно покопаться среди вешалок, то можно найти товары по скидке. Например, красную куртку из эко-кожи всего за 950 рублей.

R3

Кратко: комиссионка на любой вкус

Адрес: переулок Бойцова 4

Подробнее: https://vk.com/r3_resaleshop

Выбор в R3 поистине обширен. Чтобы бегло просмотреть вещи в обоих залах, понадобится не менее получаса. Несколько рейлов выделены под мужскую коллекцию, но в основном это одежда и обувь для женщин. Размеры, как правило, не подписаны, но есть выделенное пространство для вещей от 48 размера.

Здесь можно найти продукцию массовых брендов (брюки Love Republic — 4000 рублей, рубашка Zara — 2800 рублей, ботильоны Tamaris — 7500 рублей), марок более высокого ценового сегмента (джемпер Boss — 6000 рублей, рубашка Diesel — 5000 рублей), винтаж (например, кожаный баварский пиджак — 6000 рублей). Есть и творения дизайнеров, но часто они не подписаны. Например, черное платье без бирки стоит 14 тысяч рублей. Также в наличии шляпы, сумки, бижутерия и даже духи.

Резюме: во всем этом многообразии можно долго копаться в поисках сокровищ. Но если есть конкретная цель — например, подобрать наряд на Хэллоуин, консультанты придут на помощь. Будьте готовы к тому, что некоторые вещи придется приводить в порядок: например, на винтажном жакете могут отсутствовать пуговицы.

«Антресоль Винтаж»

Кратко: гардероб ретро-дивы

Адрес: Невский, 134

Подробнее: https://vk.com/vintage_antresol

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Магазин находится в третьем дворе, если заходить с Невского проспекта, вывески нет, но найти его совсем несложно. Зал небольшой, но выбор богатый — рейлы с вешалками размещены в несколько рядов. Правда, размеры не подписаны, так что приходится оценивать на глазок и примерять.

Ориентироваться в ассортименте при этом довольно удобно — вещи отсортированы по цветам, либо по типу (отдельно шерстяные пиджаки, отдельно жилеты из гобелена, отдельно джинсы и так далее). Внимания заслуживают головные уборы — на одной из полок можно найти ретро-шляпки с вуалетками, прямо у кассы — сетка с подвесками из бисера, словно созданная для образа дивы немого кино или звезды Бродвея.

Базовые вещи найти можно, но больше этот магазин подойдет тем, кто хочет одеться необычно. Образ можно собрать хоть на корпоратив в стиле свингующих 20-х, хоть на фотосессию в стиле фильмов Уэса Андерсона, хоть на Хэллоуин, хоть на Октоберфест. Шерстяной пиджак в английском стиле обойдется в 7500 рублей, баварское платье-дирндль — 3 900 рублей, бархатный жакет — 5500 рублей, расшитое бисером и пайетками вечернее платье — 5900 рублей. По словам продавцов, ассортимент регулярно обновляется — пополнение приходит примерно раз в неделю.

«Желтая вешалка»

Адрес: улица Жуковского, 39

Кратко: здесь очень любят винтаж

Подробнее: https://vk.com/yellow_hanger

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В «Желтой вешалке» можно найти винтажные кимоно и хаори, шотландские (и не только) килты, платья 70-х и 80-х. Также тут большая коллекция пиджаков. Каждая вещь в единственном экземпляре и с историей. Бренды абсолютно разные: в основном средний и премиум-сегмент. Впрочем, встречается и масс-маркет, и люксовые вещи.

«Мы не продаем винтаж, мы его любим, это иное. Винтажная одежда — это целый историко-культурный срез, отдельная эстетика и атмосфера. Винтаж — это про стиль, качество, экологию, аутентичность и самовыражение», — рассказали в магазине.

В среднем, пиджаки стоят 4500-7500 рублей, блузки 2000-3000 рублей, брюки 3000-4500 рублей, пальто — 6000-12000 тысяч рублей.

Особенностью и огромным преимуществом винтажной одежды является качество материала, кроя, «носибельность» вещи в принципе. «Поэтому винтажная вещь категории масс-маркет чаще всего значительно отличается от современного понятия и качества масс-маркета и быстрых трендов в принципе», — отметили в «Желтой вешалке», отвечая вопрос, почему старые вещи могут стоить дороже новых.

Крупные поставки происходят примерно раз в 1-1,5 месяца. Вся одежда едет из-за границы и поэтому четких дней поставки нет. Обычно магазин публикует новости о поставках в соцсетях.

«Жан-Жак Пиджак»

Адрес: Социалистическая улица, 12

Кратко: характерно и с профессиональной помощью

Подробнее: https://vk.com/janjakpidjakstore?ysclid=m2xcgjc3d8926699556

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Адептам толстовок и худи — точно не сюда, а вот тем, у кого есть потребность переосмыслить свой облик и гардероб или подобрать образ на вечеринку, корпоратив, свадьбу или другое мероприятие с нестандартным дресс-кодом — здесь будут рады.

«Самую большую ценность здесь представляю я с моей высочайшей квалификацией стилиста и костюмера», — говорит владелец магазина Сергей. — Я именно принимаю решение. Моя цель здесь: восчинить препятствие идиотской покупке».

Как и в любом селективном секонде, вещи для продажи тщательно отбираются. Когда «Фонтанка» заглянула в «Жан-Жак Пиджак», мужских пиджаков там насчитывалось 388 штук. Средние цены такие: мужской пиджак — 5800, женские жакеты — 4400, брюки — 3300, мужская обувь — 6770, женская обувь — 4300, юбки — 3300, мужские рубашки — 2900 рублей.

Pinki Pie second

Кратко: эпатаж, яркость и нежность

Адрес: лофт-пространство «Этажи», Лиговский проспект, 79, 4 этаж

Подробнее: https://t.me/pinkiepiespbb

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Абсолютно «девочковое» пространство. Здесь нет мужской одежды. Зато есть корсеты и неглиже, юбки, блузки, платья, брюки. У секонда есть собственный бренд — шьют в основном блузы, но есть и другие вещи, например, пижамы. Кроме того, здесь же можно на заказ пошить шубу из эко-меха. Из аксессуаров — бижутерия ручной работы (например, сережки в виде зубов), сумки, головные уборы. Новенькое здесь появляется каждую неделю.

Если какая-то вещь девушке очень понравится, но размер великоват — могут ушить прямо на месте. Кроме того, в магазине есть кастом — перешитые вещи. Размерный ряд — от XS до XL, но чаще все же встречаются вещи размера S и M.

Цены приятные. Клетчатая мини-юбка в стиле японской школьницы — 1890 рублей, классическая белая блузка — 1400 рублей, кеды на каблуке — 2590 рублей, леопардовая эко-шуба — 6290 рублей, романтичные блузы собственного пошива — от 4900 до 9900 рублей.

Найти магазин в лабиринтах «Этажей» может оказаться непросто, но в социальных сетях магазина есть подробное описание и даже видео с навигацией.

ЛЮКС И ВИНТАЖ

Модная комиссионка «Мушка»

Кратко: селективный винтаж для женщин

Адрес: Кирочная, 19

Подробнее: https://vk.com/mushka_spb

Особенность этого магазина в том, что здесь много винтажной одежды из европейских стран. Можно встретить вещи из ГДР, Венгрии, Финляндии, Италии, Испании. Есть примеры и не бывших в употреблении, а новых вещей, но найденных на стоках — распродажах коллекций, утративших свою актуальность. Безусловно, тут можно найти и современную одежду, с умом отобранную в разных регионах России.

В прошлом магазин занимал двухэтажное пространство на набережной Фонтанки, но сейчас сменил формат на небольшой шоу-рум «для своих». Заметной вывески с улицы нет, но магазин отмечен на картах.

Одежда и аксессуары как для женщин, так и для мужчин, стандартных размеров, в основном из натуральных материалов. Кроме обычного комплекта вещей (брюки, юбки, кофты, рубашки), можно найти сорочки, плащи и пальто, галстуки, необычные украшения.

Примеры цен. Кофты — от 1500 рублей. Юбки — от 5000 рублей. Рубашки — от 1500 рублей. Плащи, пальто — от 8000 рублей. Ассортимент обновляется, товар штучный, поэтому может несколько меняться и ценовой диапазон.

«Кирпис Винтаж»

Кратко: от нестареющей классики до haute couture

Адрес: Кожевенная линия 34, Севкабель, «Дом быта»

Подробнее: t.me/kirpis_vintage

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В винтажном шоу-руме «Кирпис» можно найти вещи на разный вкус и бюджет. Классические джинсы, черные пальто и бежевые тренчи соседствуют с вечерними платьями princesscore, шелковыми кимоно и юбками-килтами. Так что можно подобрать и строгий офисный лук, и наряд для тематической ретро-вечеринки. Размерная линейка от XS до XL.

Отдельно можно выделить линейку уютных шерстяных скандинавских кардиганов (3000-5000 рублей) и коллекцию люксовой классики (сапоги Prada 11 500 рублей, сапоги Louis Vuitton 15 800 рублей). Изюминки коллекции — сумка Yves Saint Laurent модели Downtown Tote (35 000 рублей) и кутюрное платье 1990-х годов от модного дома Escada (30 000 рублей). При этом базовые вещи могут стоить в диапазоне 1500-3000 рублей.

Также в «Кирписе» весьма неплохая коллекция винтажной бижутерии. На отдельном рейле собраны вещи кастомного пошива — перешитые с необычным дизайном и аппликациями. В целом ассортимент небольшой: вещи прошли тщательный отбор и проверку на дефекты, и тратить время не поиск жемчужин не нужно. В конце сезона традиционно бывают скидки.

Old baby и Save the Rave

Кратко: почувствуй себя рок-звездой

Где: Переулок Антоненко 5, улица Правды, 12

Подробнее: t.me/oldbaby_save

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Магазин с ярко выраженным собственным лицом. Если вы предпочитаете одеваться в стиле гранж и приходите в восторг от сочетания барокко и панка в коллекциях в Вивьен Вествуд, то вам сюда.

Вещей, сохранившихся в первоначальном виде, здесь не так много. Это преимущественно верхняя одежда — шубы, тяжелые кожаные мотоциклетные куртки, тренчи. Также можно найти японские шелковые кимоно, турецкий бархатный пиджак с восточным узором, сапоги-казаки и расшитый бисером ридикюль. Безумные сочетания казалось бы несочетаемого можно посмотреть в соцсетях магазнов.

Но сердце коллекции — это кастом (переделанные дизайнером обычные вещи) и собственный пошив. Главные хиты — это юбки-буффы, отсылающие к ренессансной моде, платья с отложными воротниками, пышными рукавами и оборками, перешитые из футболок с популярными рок-исполнителями, «рваные» вязаные платья. В общем то, что нужно, если вы собираетесь на концерт андеграундной группы — особенно в качестве рок-звезды.

А вот цены местами «кусаются». Розовая куртка из натуральной кожи обойдется в 15 500, шерстяная юбка — 7500, тренч — 8 500 рублей, кимоно — 28 000.

Антураж под стать ассортименту — с потолка на цепях свисает розовый бюст Ленина и китайские фонарики, на полке — голова Будды, на стене неоновой подсветкой выведено слово «Самость».

Vintage 527

Кратко: винтаж с уклоном в национальный колорит

Адреса: Невский, 51; Гончарная, 20; Гончарная, 27; Бронницкая, 5.

Подробнее: https://vintage-527.ru/

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В основном здесь представлены винтажные вещи, однако встречаются и абсолютно новые. В магазине на Невском, например, можно найти пуховики The North Face, Calvin Klein, Burberry, Prada, Tommy Jeans, Max Mara, Guess и других брендов. Судя по иероглифам на этикетках, они приехали откуда-то из Китая, Японии или Кореи. Стоимость варьируется от 10 500 до 20 500 рублей, что, конечно, значительно дешевле, чем на маркетплейсах.

Из люксовых брендов, кажется, здесь преобладает Burberry (очень уж часто встречается этот логотип на разной степени строгости пиджаках), но по соседству с лейблами располагается и «безымянная» одежда, и вещи из масс-маркета (в том числе Zara и H& M), и даже китайского лидера fast-fashion рынка Shein, который давным-давно прекратил доставку в Россию. Главной фишкой магазина, пожалуй, можно назвать большой ассортимент одежды в национальном стиле: баварские платья, блузы и сарафаны, шотландские килты, японские кимоно и китайские ципао.

Бóльшая часть одежды — женская, но и мужчины не обделены. Они могут подобрать себе деловой костюм, повседневный комплект из джинсов, футболки и толстовки, и даже кимоно на них найдется. Также в меньшем количестве присутствуют детские вещи, в основном для девочек — различные платья, в том числе всё в том же баварском стиле. Среди них на вешалке обнаружилась розовая курточка на ребенка 3-4 лет финского бренда Reima, одежда которого особо ценится среди родителей. Ее оценили в 6500 рублей.

Одежда в залах отсортирована по категориям, но вот размеры у нее могут быть самые разные. Для некоторых вещей придется определять их на глаз. Чаще всего это M, L и дальше по размерной сетке, S и меньше попадаются редко. В наличии есть аксессуары: дамские сумочки и спортивные поясные сумки, шарфы, шапки, платки. Один стенд в конце третьего зала отведен для обуви. Представлена мужская и женская: ботинки, сапоги, кроссовки и сандалии. Еще здесь есть немного книг, включая детские. И, конечно, несколько белых платьев, которые могут сойти за свадебные.

Ценник скорее выше среднего. За пиджак Burberry покупателю придется заплатить в районе 6500-7500 рублей, за ветровки Adidas или Zara — 2000-3500 рублей. В районе 2000 стоят свитера и объемные кардиганы, цветастая шелковая рубашка — 2800 рублей, кожаные шорты — 2500 рублей, укороченная толстовка на молнии Shein — 700 рублей, китайские ципао — в районе 2600-2800 рублей. Кое-где покупатель может недосчитаться пуговиц или обнаружить деформацию ткани. Цены выставляются с учетом износа и подобных дефектов, если они обнаруживаются.

ДЛЯ МУЖЧИН

Fjord Cloth

Кратко: если хотите стать тем самым American Boy из песни «Комбинации»

Адрес: ул.Чехова, 8

Подробнее: t.me/fjordcloth

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Пожалуй, самый мужской секонд в нашем гиде — почти ничего женского вы в Fjord Cloth не откопаете. Зато для мужчин найдется все — и для тех, кто на спорте, и для ценителей классики. Пальто прямого кроя, лаковые туфли, джинсовки, бомберы. Fjord Cloth в большей степени схож с американской модой 80-х — и по интерьеру, и по ассортименту. Опять же, много времени на поиск подходящего вы не потратите — ничего случайного или плохого качества на вешалках не затесалось. Из минусов — соответствующая цена.

Брюки в Fjord Cloth стоят от шести до десяти тысяч рублей, бомберы — от 12 до 15 тысяч. Ценники на большинстве пиджаках — цифры двузначные, кепки продают за три тысячи, спортивки — за четыре, рубашки — за пять-семь.

Second Kent

Кратко: уют и стиль

Адрес: Манежный переулок, 10

Подробнее: https://vk.com/second_kent

Несмотря на «мужское» название, женские вещи там также есть, хоть их и меньше. Ассортимент на вешалках обновляется еженедельно. Магазин работает с баерами из Европы.

Здесь солидный и интересный выбор рубашек, в среднем цена колеблется от 1700 до 2500 рублей, но есть и дороже. Сюда имеет смысл зайти высоким и стройным мужчинам, а также обладателям больших размеров, которым сложно отыскать пальто и плащи по фигуре — присмотреться к верхней одежде. Средняя стоимость плащей — 8000-10000 рублей.

Из женской одежды, в основном, блузки, рубашки, брюки и платья. Сюда точно рекомендуется зайти и девушкам, и мужчинам в поисках свитеров из 100% шерсти. Например, есть модели из ангоры и мериноса. Средняя стоимость — 2000-3000 рублей. А также в поисках винтажных брендовых солнечных очков. Здесь также могут подсказать и по стилистике: идет\не идет, с чем сочетать.