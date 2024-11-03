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Образ жизни Вы всю жизнь делали это неправильно: какая ежедневная привычка на кухне вредит вашему организму

Вы всю жизнь делали это неправильно: какая ежедневная привычка на кухне вредит вашему организму

Диетолог Юлия Блинова рассказала, как правильно солить еду

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3 комментария

Нужно солить еду во время готовки или уже после?

Соль — одна из специй, которые хозяйки чаще всего используют во время готовки. Но специалисты говорят: использовать ее нужно разумно. Иначе это может аукнуться серьезными проблемами для организма.

Вместе с эндокринологом-диетологом Юлией Блиновой нашим коллеги из 76.RU разбирались, когда нужно солить еду: во время или после готовки — и чем чревато чрезмерное употребление специи.

Что будет, если есть много соли

Избыточное потребление соли — это одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, почек и других заболеваний, говорит Юлия Блинова. Существует большое количество рекомендаций о сокращении употребления соли в ежедневном рационе.

— Действительно, существуют определенные нормы употребления соли, это не более 5 граммов в сутки. Как правило, к вредному избытку соли в организме приводит употребление именно скрытой соли, которая содержится в продуктах быстрого приготовления, колбасных изделиях, чипсах, консервированных овощах, — объяснила эндокринолог.

По словам эксперта, в обиходе лучше использовать йодированную соль, чем обычную поваренную. Это положительно отразится на организме.

— Потому что практически вся территория России относится к территориям с природным дефицитом йода. Это значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Поэтому, чтобы избежать заболеваний, вызванных дефицитом йода, в ежедневный рацион необходимо включать йодированную соль, — объяснила Юлия Блинова.

В сутки каждый человек должен получать не менее 150 микрограммов йода, объяснила эндокринолог.

— И эту потребность легко закрыть, заменив обычную пищевую соль на йодированную, — рассказала Юлия Блинова.

Когда солить еду: во время готовки или после?

Многие хозяйки расходятся во мнении: когда лучше солить блюдо? Во время приготовления или по окончании. А может, вообще, каждый должен добавлять соль порционно и по вкусу?

— Лучше солить блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед приемом пищи. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус становится менее выраженный — и может возникнуть привычка досаливать готовую еду, — пояснила диетолог.

А привычка досаливать, в свою очередь, может привести к чрезмерному употреблению специи, что, как рассказала специалист, вредит здоровью.

А как вы солите еду?

Во время готовки, это уже привычка
После, так удобнее
Вообще не солю еду
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Комментарии
3
Кот учёный
1 час
Выключите телевизор.
Igor_SPb
47 минут
Про йодирование ничего не скажу, у каждого специалиста своё мнение и многие против йодирования соли. Думаю, верна старая истина "всё должно быть в меру". Что касается, добавлять соль в пищу при готовке или перед употреблением - соль добавляется при готовке, в минимально достаточном количестве, чтобы пища не была пресной. Кому этого недостаточно, может досолить по вкусу перед употреблением. Основную пищу, кроме сладких блюд, всегда солили при приготовлении, это есть во всех рецептах. А на стол всегда ставили солонку. Что касается вреда для организма при избыточном употреблении, об этом всегда знали, это не "открытие современности", однако никто не предлагал отказаться вообще от добавления соли при приготовлении пищи. Тут соображения диетолога не верны, как раз если солить несоленую пищу при употреблении, потребление соли будет больше. Поскольку при готовке соль равномерно распределяется по продукту, а солить уже поданную пищу - придется постоянно досаливать. Это элементарно.
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