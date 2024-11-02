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Общество В Москве задержали электросварщика, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге

В Москве задержали электросварщика, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге

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1 комментарий

42-летний электросварщик был задержан в Москве 2 ноября по подозрению в поджоге трех релейных шкафов на перегоне Плющево — Вешняки железной дороги. Из-за этого инцидента на МЦД-3 утром в субботу парализовало движение и остановилось больше 30 электричек. О задержании подозреваемого сообщает МВД Медиа.

Как сказано в пресс-релизе, мужчина признался, что несколько месяцев назад ему в мессенджере предложили повредить за деньги 8 релейных шкафов. По инструкции он приобрёл химические жидкости и ночью прибыл по указанным координатам. Вскрыв три металлических ящика, он поджег их при помощи зажигалки и легковоспламеняющейся смеси. Ещё один шкаф подпалить не удалось, а остальные не получилось даже взломать.

Никаких денег за труды он не получил. Было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения.

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ПО ТЕМЕ
Террористический акт Поджог релейных шкафов Задержание
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Комментарии
1
Учите ПДД
14 минут
В 42 года верить всему что пишут в Телеге )))
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