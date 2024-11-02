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Происшествия Подросток в Петербурге попал в реанимацию после отравления бытовой химией

Подросток в Петербурге попал в реанимацию после отравления бытовой химией

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1 комментарий

Юная петербурженка попала в больницу после отравления бытовой химией. Девочка находится в тяжелом состоянии, об этом стало известно «Фонтанке» 2 ноября.

Подросток находится в отделении реанимации с отравлением токсическими средствами и открытыми ранами предплечья. Известно, что подростку 14 лет.

По предварительной информации, отравление произошло из-за попадания в организм дезодоранта, хлоросодержащего моющего средства, а также силикагеля.

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Подросток Отравление Бытовая химия
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Комментарии
1
Ivanov_I_I
1 час
резала вены и пила бытовую химию?
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