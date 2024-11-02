Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Госуслугам» добавят защиты

«Госуслугам» добавят защиты

1 558
4 комментария

Минцифры РФ разработало законопроект, которым предлагает увеличить количество сервисов, на которые можно зайти через приложение «Госуслуги биометрия». Также в министерстве хотят выбрать упрощенную биометрию как дополнительный фактор защиты на «Гоуслугах». Текст проекта закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 2 ноября.

Из пояснительной записки следует, что использование для обеих целей упрощенной биометрии позволит увеличить количество пользователей, которые смогут таким образом защитить свой аккаунт. Кроме этого, с 1 марта предлагается ввести возможность подтверждения возраста в магазине при покупке энергетика как по документам, так и по стандартной биометрии.

Ее же хотят применять для подтверждения права на выплату пенсии для россиян, проживающих вне РФ. Сейчас это можно сделать только по подтвержденной биометрии.

Текст законопроекта будет изменяться, добавили в Минцифры, а реализацию сервисов еще предстоит обсудить с заинтересованными ведомствами.

Всего существует три уровня биометрии. Упрощенная регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия». Стандартная заполняется там же, но требует сканов загранпаспорта нового образца. Последнюю, подтвержденную, можно зарегистрировать только лично в отделении банков.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Фигушки, я туда ни ногой. Лучше бабкам-миллионершам добавьте защиты.
Гость
1 час
Уже не знают как ещё получить биометрию потомков крепостных.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13