«Госуслугам» добавят защиты

Минцифры РФ разработало законопроект, которым предлагает увеличить количество сервисов, на которые можно зайти через приложение «Госуслуги биометрия». Также в министерстве хотят выбрать упрощенную биометрию как дополнительный фактор защиты на «Гоуслугах». Текст проекта закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 2 ноября.

Из пояснительной записки следует, что использование для обеих целей упрощенной биометрии позволит увеличить количество пользователей, которые смогут таким образом защитить свой аккаунт. Кроме этого, с 1 марта предлагается ввести возможность подтверждения возраста в магазине при покупке энергетика как по документам, так и по стандартной биометрии.

Ее же хотят применять для подтверждения права на выплату пенсии для россиян, проживающих вне РФ. Сейчас это можно сделать только по подтвержденной биометрии.