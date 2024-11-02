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Общество Будущее наступило. Колокольней на Волге начала управлять система «электронный звонарь»

Будущее наступило. Колокольней на Волге начала управлять система «электронный звонарь»

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5 комментариев

Современные технологии добрались до затопленной колокольни в городе Калязине Тверской области. Колоколами Никольского собора будет управлять система «электронный звонарь», сообщает пресс-служба Тверской епархии.

«Теперь колокольный звон над Волгой и городом будет раздаваться гораздо чаще. Система настроена так, чтобы возвещать о начале и завершении богослужений», — говорится на сайте епархии. 

Бой курантов будет звучать каждый час. Также каждые 15 минут местные жители и гости города смогут услышать перезвоны. 

Калязинская колокольня — одна из интереснейших достопримечательностей Тверской области. Она располагается на острове, который образовался после того, как Калязин в 1939 году затопили при строительстве Угличской ГЭС. После наводнения колокольню решили не трогать и оставили в качестве маяка. Уже после распада СССР башню начали восстанавливать, приведя к первоначальному виду. Добраться до нее можно только на лодке.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
59 минут
Что-то давно не слышно про нанотехнологичное каталитическое кадило..
Kot Piter
1 час
"Будущее наступило" - Классный стёб! 👍🏼🤣🤣🤣
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