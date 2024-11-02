Будущее наступило. Колокольней на Волге начала управлять система «электронный звонарь»

«Теперь колокольный звон над Волгой и городом будет раздаваться гораздо чаще. Система настроена так, чтобы возвещать о начале и завершении богослужений», — говорится на сайте епархии.

Калязинская колокольня — одна из интереснейших достопримечательностей Тверской области. Она располагается на острове, который образовался после того, как Калязин в 1939 году затопили при строительстве Угличской ГЭС. После наводнения колокольню решили не трогать и оставили в качестве маяка. Уже после распада СССР башню начали восстанавливать, приведя к первоначальному виду. Добраться до нее можно только на лодке.