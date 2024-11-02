Будущее наступило. Колокольней на Волге начала управлять система «электронный звонарь»

Современные технологии добрались до затопленной колокольни в городе Калязине Тверской области. Колоколами Никольского собора будет управлять система «электронный звонарь», сообщает пресс-служба Тверской епархии.
«Теперь колокольный звон над Волгой и городом будет раздаваться гораздо чаще. Система настроена так, чтобы возвещать о начале и завершении богослужений», — говорится на сайте епархии.
Бой курантов будет звучать каждый час. Также каждые 15 минут местные жители и гости города смогут услышать перезвоны.
Калязинская колокольня — одна из интереснейших достопримечательностей Тверской области. Она располагается на острове, который образовался после того, как Калязин в 1939 году затопили при строительстве Угличской ГЭС. После наводнения колокольню решили не трогать и оставили в качестве маяка. Уже после распада СССР башню начали восстанавливать, приведя к первоначальному виду. Добраться до нее можно только на лодке.
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