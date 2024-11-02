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Общество Россия выразила соболезнования Испании в связи с наводнением, унесшим жизни 200 человек

Россия выразила соболезнования Испании в связи с наводнением, унесшим жизни 200 человек

567
2 комментария

Россия выражает соболезнования Испании в связи с сильнейшим наводнением, унесшим более двух сотен жизней. Обращение к испанскому народу опубликовано на сайте Vинистерства иностранных дел России (МИД) в субботу, 2 ноября.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — говорится на сайте МИДа. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что соболезнования семьям погибших принес король Испании Филипп VI, а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан к единству и бдительности.

Также по всей стране объявили трехдневный траур.

Так, по последним сведениям министра внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, в результате наводнения, которое началось 29 октября, погибли 207 человек. Для помощи жителям Валенсии власти Испании отправили в пострадавший регион больше тысячи солдат. Также в округ съезжаются волонтеры. 

О том, как местные жители пережили непогоду и столкнулись один на один со стихией, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
2
Гость
24 минуты
Ну Россия как всегда, только ей никто не соболезновал... Великодушные до слёз, хотя людей жаль
Pilat
22 минуты
А незалежная потребовала, что бы ни один евро Украинских денег не было потрачено на восстановление от потопа Валенсии!! Я беру печёнку всю!!!!! (с)
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