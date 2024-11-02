Россия выразила соболезнования Испании в связи с наводнением, унесшим жизни 200 человек

Россия выражает соболезнования Испании в связи с сильнейшим наводнением, унесшим более двух сотен жизней. Обращение к испанскому народу опубликовано на сайте Vинистерства иностранных дел России (МИД) в субботу, 2 ноября.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — говорится на сайте МИДа.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что соболезнования семьям погибших принес король Испании Филипп VI, а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан к единству и бдительности.

Также по всей стране объявили трехдневный траур.

Так, по последним сведениям министра внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, в результате наводнения, которое началось 29 октября, погибли 207 человек. Для помощи жителям Валенсии власти Испании отправили в пострадавший регион больше тысячи солдат. Также в округ съезжаются волонтеры.

О том, как местные жители пережили непогоду и столкнулись один на один со стихией, можно прочитать в нашем материале.