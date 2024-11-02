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Происшествия «Забирал у бабушек». В Петербурге подростка задержали за службу телефонным мошенникам

«Забирал у бабушек». В Петербурге подростка задержали за службу телефонным мошенникам

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8 комментариев

Юного жителя Петербурга заподозрили в содействии телефонным мошенникам на полтора миллиона рублей. По данным полиции, за свою недолгую карьеру он помог обмануть не одного пенсионера, и ущерб, вероятно, больше.

О задержании 15-летнего подростка по делу об особо крупном мошенничестве 2 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его нашли накануне, через день после того, как в полицию Московского района обратился 79-летний житель десятиэтажки на улице Типанова.

По данным «Фонтанки», перевести деньги на якобы безопасный счёт пенсионера убеждали в течение пяти дней. 29 октября он отдал 1,6 миллиона рублей курьеру, приехавшему к его дому.

Подросток свою причастность не отрицает. Он рассказал, что нашёл подработку в одном из телеграм-каналов. Там же общался с работодателем, высылавшим адреса жертв.

«Нашел ссылку, хотел подзаработать. Объяснили, что я должен буду печатать документы и передавать их бабушкам. У них забирать наличные средства и отдавать другому человеку», — признался он.

По данным полиции, на работу юноша вышел 28 октября.

«В среднем за день молодой человек успевал наведаться к четырём пенсионерам. В настоящее время полицейские устанавливают всех жертв задержанного и точный размер ущерба, который, по оперативным данным, составляет несколько миллионов рублей», — добавили в главке.

Звонками на один и тот же номер мошенники могут заработать кратно больше полутора миллионов рублей, которые потерял житель Московского района. Так, пенсионерка с Васильевского острова за полтора месяца передала аферистам выручку от продажи четырёх квартир.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

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Комментарии
8
Занзибара
28 минут
Телеграмм-канал очень актуален для пенсионеров, особенно 70+.)
боец РККА
36 минут
лично мне возле метро прохожие так просто деньги отдают, потому что я предлагаю им заняться со мной боксом
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