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Недвижимость Сначала место, потом — бюджет: аналитики рассказали, на что обращают внимание покупатели жилья

Сначала место, потом — бюджет: аналитики рассказали, на что обращают внимание покупатели жилья

Жителям Петербурга загородные объекты кажутся комфортнее городских новостроек.

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Опрос, проведенный ВТБ, показал, что основным фактором, влияющим на выбор недвижимости, выступает ее местоположение — такой вариант выбрали 54 % респондентов (можно было назвать несколько ответов). Дальше по убыванию идут такие факторы, как бюджет (35 %), размер и планировка объекта (34 %), инфраструктура и услуги поблизости (31 %), состояние и отделка недвижимости (23 %), состав семьи (20 %), образ жизни (18 %) и экологичность (15 %). Оказалось, что меньше всего на выбор влияют родственники, условия кредитования и юридические аспекты.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что, хотя доступность ипотеки существенно снизилась в этом году, потребность в покупке недвижимости остается. «Занимать „выжидательную“ позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты, — пояснил он. — Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка».

При этом наиболее комфортным около 40 % петербуржцев назвали загородное жилье. «Новую вторичку» (3-10 лет) считает удобной для проживания каждый третий респондент, а новостройки (до трех лет с момента сдачи дома) — 18 % опрошенных. Вторичное жилье старше 10 лет называют комфортным всего 10 %.

У каждой категории свои плюсы и минусы. Так, в новостройках людей радует отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, а расстраивают шум и неудобства во время ремонта у соседей — на последний аспект пожаловались 53 % опрошенных. Среди других минусов квартир на первичном рынке: длительное ожидание завершения строительства (43 %), возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (56% и 40 % соответственно). У вторички же главным минусом 60 % опрошенных считают то, что жилье старое и требует ремонта.

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