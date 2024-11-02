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Общество Горелкин: идентификация каналов, не зарегистрированных в РКН, не нужна

Горелкин: идентификация каналов, не зарегистрированных в РКН, не нужна

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2 комментария

Блогеры, управляющие страницами в соцсетях, которые не зарегистрированы в Роскомнадзоре, не обязаны проходить процедуру идентификации. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Горелкин ответил на вопрос о том, что делать с регистрацией блогерам из Instagram*. Он сообщил, что проходить идентификацию нужно только тем каналам, которые есть в реестре РКН: Twitch, LiveJournal, Дзен, Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, ВКонтакте, Одноклассники, TikTok, Пикабу.

При этом Горелкин отметил, что введение новых правил вовсе не означает, что реклама не сможет размещаться в других социальных сетях. «Запрет на размещение рекламы на площадках, которые заблокированы на территории Российской Федерации, будет урегулирован отдельным законом, проект которого уже прошел первый этап рассмотрения», — уточнил он.

«Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — добавляет замглавы комитета Госдумы по информполитике.

Предполагается, что у тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах. Подробнее о том, какие риски блогеры и эксперты видят в схеме, предложенной РКН, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
282086192
3 минуты
Не пойму, зачем региться именно в России, да еще и на свое имя? Можно же создать фонд "имени себя" или еще какой, по идеологии, по интересам и т.д., малой общественной организации где-нибудь в одной из стран СНГ, там же открыть счет, и не подпадать под "глупые законы". И никто запретить та не может выражать именно таким образом свое мнение, дарованное 29 статьей Конституции. Если репрессии устроили внутри России, то оправдано всё. Не нужно даже писать иноагентство.
282086192
3 минуты
Не пойму, зачем региться именно в России, да еще и на свое имя? Можно же создать фонд "имени себя" или еще какой, по идеологии, по интересам и т.д., малой общественной организации где-нибудь в одной из стран СНГ, там же открыть счет, и не подпадать под "глупые законы". И никто запретить та не может выражать именно таким образом свое мнение, дарованное 29 статьей Конституции. Если репрессии устроили внутри России, то оправдано всё. Не нужно даже писать иноагентство.
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