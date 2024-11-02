Горелкин: идентификация каналов, не зарегистрированных в РКН, не нужна

Блогеры, управляющие страницами в соцсетях, которые не зарегистрированы в Роскомнадзоре, не обязаны проходить процедуру идентификации. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Горелкин ответил на вопрос о том, что делать с регистрацией блогерам из Instagram*. Он сообщил, что проходить идентификацию нужно только тем каналам, которые есть в реестре РКН: Twitch, LiveJournal, Дзен, Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, ВКонтакте, Одноклассники, TikTok, Пикабу.

При этом Горелкин отметил, что введение новых правил вовсе не означает, что реклама не сможет размещаться в других социальных сетях. «Запрет на размещение рекламы на площадках, которые заблокированы на территории Российской Федерации, будет урегулирован отдельным законом, проект которого уже прошел первый этап рассмотрения», — уточнил он.

«Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — добавляет замглавы комитета Госдумы по информполитике.

Предполагается, что у тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах. Подробнее о том, какие риски блогеры и эксперты видят в схеме, предложенной РКН, читайте в материале «Фонтанки».

* Управляющая Instagram компания Meta признана экстремистской в России