СК показал лифт, погубивший мужчину в больнице на проспекте Луначарского

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели электромеханика в Ленинградской областной клинической больнице в Выборгском районе Петербурга. Мужчина получил смертельные травмы при ремонте лифта.

Следователи 2 ноября работают в основном корпусе больницы, расположенном на проспекте Луначарского, 45/2. По предварительным данным ГСУ СК по Петербургу, рабочего, который ремонтировал лифт в медучреждении, придавило конструкцией. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Спасти его не удалось.

«Фонтанка» сообщала, что погиб 64-летний электромеханик. В комздраве Ленобласти уточнили, что произошёл несчастный случай.