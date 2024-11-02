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Политика «Остальным не завидую»: Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ после «писем украинцев»

«Остальным не завидую»: Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ после «писем украинцев»

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6 комментариев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что получил более двух тысяч писем от граждан Украины, которые просят отменить ранее данный им приказ не брать в плен военнослужащих ВСУ. Пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, которые находятся на линии соприкосновения «не по доброй воле», написал Кадыров у себя в тг-канале 2 ноября.

Хотя письма разного содержания, в каждом содержится просьба отменить приказ не брать в плен. Объясняют ее тем, что это единственный способ остаться в живых для тех, «кого отправляют в окопы против своего желания», заявил Кадыров. Глава Чечни добавил, что обратившиеся понимают, что они — «жертвы западной трусости и подлости».

«Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моём канале: ранее данный ахматовцам приказ „не брать пленных“ отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — резюмировал Кадыров.

В конце октября глава Чечни отдал приказ командирам на передовой не брать в плен военнослужащих ВСУ, «уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 %».

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Комментарии
9
Cashmare
27 минут
хозяин своего слова
Отец Родной
12 минут
Так и написано было: просим дон брать пленных дон
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