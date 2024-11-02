Демократы рассказали, что сделают, если Трамп преждевременно объявит о победе на выборах

Демократы подготовились к возможным заявлениям Дональда Трампа о победе в президентской гонке США. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на представителей предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

На этой неделе республиканец Дональд Трамп заявил прессе о том, что надеется объявить о своей победе в президентской гонке США в день выборов — 5 ноября. Тем не менее эксперты предупреждают, что окончательные результаты могут стать известны не сразу, особенно если в некоторых штатах Америки потребуется пересчет голосов.

Как отмечает Reuters, в США победителей выборов обычно объявляют крупные СМИ, которые анализируют подсчёт голосов, предоставленных им официальными лицами. И хотя кандидаты иногда заявляют о своей победе до официального объявления результатов, порой подобное решение бывает поспешным и неоправданным.

«К сожалению, мы готовы, если он (Трамп. — Прим. ред.) это сделает, и если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа… мы готовы отреагировать», — заявила Камала Харрис.

Представители Демократической партии и предвыборного штаба Харрис передают, что первым шагом в борьбе с преждевременными заявлениями Трампа о ранней победе будет работа с общественностью. Они собираются активно использовать социальные сети и телевидение, чтобы призывать американцев к ожиданию окончательных результатов, когда будут подсчитаны все голоса.

«Как только он (Трамп. — Прим. ред.) ложно объявит о своей победе, мы готовы выступить на телевидении и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для оказания сопротивления», — подчеркнули демократы.

Напомним, в 2020 году Трамп заявил о своей победе ранним утром после выборов — за три дня до того, как это сделали первые американские телеканалы. В итоге он проиграл демократу Джо Байдену. При этом республиканец так и не признал результаты тех выборов.