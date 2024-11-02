Петербург и Москву свяжут дополнительные «Сапсаны» в новогодние праздники

РЖД запустит дополнительные поезда в период новогодних праздников, чтобы удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика 2 ноября.
Так, дополнительные «Сапсаны» будут курсировать ежедневно с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025-го:
из Москвы в 11:30 (поезд № 764) и в 11:40 (поезд № 766);
из Санкт-Петербурга в 11:00 (поезд № 763) и в 11:10 (поезд № 765).
Билеты на все поезда уже находятся в продаже.
Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре Петербург и Москву свяжет двухэтажный поезд возвращенной «Авроры». Первый рейс фирменного поезда с обновленным подвижным составом состоится 19 декабря. Транспорт будет курсировать дважды в день с «зеркальным» расписанием: и из Петербурга, и из Москвы отправление в 6:00 и в 13:50. Как выглядят составы внутри, смотрите здесь.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.