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Общество Петербург и Москву свяжут дополнительные «Сапсаны» в новогодние праздники

Петербург и Москву свяжут дополнительные «Сапсаны» в новогодние праздники

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1 комментарий

РЖД запустит дополнительные поезда в период новогодних праздников, чтобы удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика 2 ноября.

Так, дополнительные «Сапсаны» будут курсировать ежедневно с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025-го:

  • из Москвы в 11:30 (поезд № 764) и в 11:40 (поезд № 766);

  • из Санкт-Петербурга в 11:00 (поезд № 763) и в 11:10 (поезд № 765).

Билеты на все поезда уже находятся в продаже.

Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре Петербург и Москву свяжет двухэтажный поезд возвращенной «Авроры». Первый рейс фирменного поезда с обновленным подвижным составом состоится 19 декабря. Транспорт будет курсировать дважды в день с «зеркальным» расписанием: и из Петербурга, и из Москвы отправление в 6:00 и в 13:50. Как выглядят составы внутри, смотрите здесь.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ещё цены нужно снизитьь и проверить их на монополию!
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