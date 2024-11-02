Петербург и Москву свяжут дополнительные «Сапсаны» в новогодние праздники

Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре Петербург и Москву свяжет двухэтажный поезд возвращенной «Авроры». Первый рейс фирменного поезда с обновленным подвижным составом состоится 19 декабря. Транспорт будет курсировать дважды в день с «зеркальным» расписанием: и из Петербурга, и из Москвы отправление в 6:00 и в 13:50. Как выглядят составы внутри, смотрите здесь.