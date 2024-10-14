Двухэтажный поезд «Аврора» запустят между Петербургом и Москвой в декабре

Источник: Телеграмма РЖД / Telegram

Первый рейс «Авроры» с обновленным подвижным составом состоится 19 декабря, сообщает 14 октября пресс-служба компании. Поезда будут курсировать дважды в день с «зеркальным» расписанием: и из Петербурга, и из Москвы отправление — в 6:00 и в 13:50.

Поезда состоят из 15 двухэтажных вагонов и могут вместить более 1 тысячи пассажиров. В составе — вагоны для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан. В вагонах улучшенной компоновки кресла можно разворачивать на 180 градусов, а также имеется отдельное купе с монитором. «Фонтанка» рассказывала, какие удобства предусмотрены в поезде.

Источник: «ФПК. Лучше поездом!» / Telegtam

Как отмечают в пресс-службе АО «ФПК», одной из «изюминок» поезда стал также сервиз с уникальной кобальтовой сеткой, изготовленный специально для «Авроры» на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. Он будет использоваться в вагоне СВ.

Скриншот видео Источник: «ФПК. Лучше поездом!» / Telegtam





