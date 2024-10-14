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Туризм Двухэтажный поезд «Аврора» запустят между Петербургом и Москвой в декабре

Двухэтажный поезд «Аврора» запустят между Петербургом и Москвой в декабре

РЖД открыла продажу билетов на первый рейс возвращенной «Авроры». Фирменный двухэтажный поезд начнет курсировать между Петербургом и Москвой во второй половине декабря.

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6 комментариев

Первый рейс «Авроры» с обновленным подвижным составом состоится 19 декабря, сообщает 14 октября пресс-служба компании. Поезда будут курсировать дважды в день с «зеркальным» расписанием: и из Петербурга, и из Москвы отправление — в 6:00 и в 13:50.

Поезда состоят из 15 двухэтажных вагонов и могут вместить более 1 тысячи пассажиров. В составе — вагоны для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан. В вагонах улучшенной компоновки кресла можно разворачивать на 180 градусов, а также имеется отдельное купе с монитором. «Фонтанка» рассказывала, какие удобства предусмотрены в поезде.

Как отмечают в пресс-службе АО «ФПК», одной из «изюминок» поезда стал также сервиз с уникальной кобальтовой сеткой, изготовленный специально для «Авроры» на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. Он будет использоваться в вагоне СВ.

Скриншот видео

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Комментарии
6
-4*
1 час
По логике: мест в вагоне больше, билеты должны быть дешевле! Но барыгам денег мало и цены на билеты только дороже!
AlBerkut
1 час
Так, поезд Аврора... А бахнуть из него можно? Ну хотя бы разок, а? 🤔😂😂😂
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