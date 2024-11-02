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Город Октябрь в Петербурге выдался теплым. Синоптик Колесов рассказал, сколько в прошедшем месяце было солнечных дней

Октябрь в Петербурге выдался теплым. Синоптик Колесов рассказал, сколько в прошедшем месяце было солнечных дней

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2 комментария

Октябрь в Северной столице выдался теплым и приятным. Он подарил местным жителям и туристам 21 солнечный день. О том, каким был второй месяц осени в Петербурге, 2 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Средняя температура за месяц — 8,4 градуса тепла. Больше века назад, в 1909 году, октябрь в Петербурге был еще приятнее — +9,2 градуса. В 2024-м начало октября выдалось прохладным, однако позже случилось настоящее бабье лето.

«Становилось всё теплее, и третья декада октября этого года выходит в число самых теплых последних декад с температурой +8,5 градусов. Выше значение было только в конце октября 1937 года (+8,6 градусов)», — подчеркнул Колесов.

Примерно поровну в октябре получилось количество суток, когда выходило солнце — 21 и когда был дождь — 22. Часто в течение дня погода менялась несколько раз и яркие солнечные лучи скрывались за тучами, а после — наоборот. Синоптик отметил, что осадков было не очень много — 59 % от нормы. А в 2023-м, например, фиксировалось 203 % от нормы, со снегом в конце месяца.

«Так же обстоят дела и солнечным сиянием, в лучшие годы, например, в 2005 году, количество солнечных часов было почти в два раза больше», — заключил Александр Колесов.

О том, чего ждать в начале третьего осеннего месяца жителям Петербурга, читайте здесь.

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Комментарии
2
DEMOMON
41 минута
Да кому нужна эта статистика? Что мне с ней делать? 🤷
Гость
43 минуты
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