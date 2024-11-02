Погода будет изменчивой. Рассказываем, какие сюрпризы готовит природа на ноябрьские выходные

В Петербурге погода на ноябрьские выходные ожидается весьма изменчивая. Местные жители за три дня, включая сегодняшний, испытают на себе активный циклон, мокрый снег и дождь. На дорогах будет ждать гололедица. Об этом «Фонтанке» 2 ноября сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, как мы уже писали, в Северной столице порядки будет наводить циклон «Мартина». В некоторых районах ожидается небольшой мокрый снег с дождем, в других — более основательные снежные осадки и гололедица. Днем температура воздуха не поднимется выше 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 3 ноября, в Петербурге будет облачно. К середине дня начнутся осадки в виде мокрого снега, снова ожидается гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 градуса до +1. Днем будет чуть теплее — до трех градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В праздничный день, 4 ноября, — тоже облачно, но уже с прояснениями. Ночью в некоторых районах возможен небольшой снег. Днем его уже не будет, но водителям стоит быть осторожнее: гололедица никуда не уйдет. Ночью столбик термометра опустится на два градуса ниже нуля, утром — наоборот, поднимется на два градуса выше нулевой отметки. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В начале короткой рабочей недели к Петербургу приблизится тёплый фронт с северо-запада. Небо полностью затянется облаками, а после обеда начнется мокрый снег. Температура будет примерно такой же, что и в предыдущие дни, — 1-3 градуса тепла.