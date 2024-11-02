В Петербурге мосты не будут разводить в День народного единства

В Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 4 на 5 ноября, сообщили в «Мостотресте». Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства.

По традиции мосты оставляют сведенными в нерабочие праздничные дни. Например, в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая и с 12 на 13 июня. Другие изменения в графике оперативно публикуются на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

В центре города в эти выходные пройдет фестиваль «Чудо света», который изменит схему движения в районе Петропавловской крепости. Подробнее о том, что будет перекрыто, читайте на «Фонтанке».