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Город В Петербурге мосты не будут разводить в День народного единства

В Петербурге мосты не будут разводить в День народного единства

508
3 комментария

В Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 4 на 5 ноября, сообщили в «Мостотресте». Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства.

По традиции мосты оставляют сведенными в нерабочие праздничные дни. Например, в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая и с 12 на 13 июня. Другие изменения в графике оперативно публикуются на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

В центре города в эти выходные пройдет фестиваль «Чудо света», который изменит схему движения в районе Петропавловской крепости. Подробнее о том, что будет перекрыто, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
aprahka
26 минут
Человек человеку волк.За стоянку бьются насмерть.Соседа ненавидят и хотят напакостить.На работе идут по головам ради карьеры.Живут по понятиям,а не по закону.Какое единство???
Гость
18 минут
В День народного единства традиция разводить народ. А не мосты.
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