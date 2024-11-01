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Город «Чудо света» перекроет улицы у Петропавловской крепости в начале ноября

«Чудо света» перекроет улицы у Петропавловской крепости в начале ноября

В первых числах ноября улицы возле Петропавловской крепости в Петербурге будут закрыты для водителей по вечерам. Транспорт потеснят световые проекции.

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1 комментарий

В связи с проведением фестиваля «Чудо света» меняется схема движения транспорта 2, 3 и 4 ноября, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Будут перекрывать движение по следующим улицам:

  • с 17:00 до 23:30 — по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной;

  • с 17:15 до 23:30 — по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;

  • с 17:30 до 23:00 — по Кронверкской набережной от Кронверкского проспекта до Каменностровского проспекта и по Дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2, по Кронверкской набережной.

Фестиваль «Чудо света» представляет собой красочное шоу, сочетающее в себе технологии 3D-мэппинга, световые и лазерные проекции. В этом году зрителям покажут работы диджитал-художников, посвященные взаимодействию музыки и света.

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Комментарии
1
Annonym91
26 минут
Самое Крутой Фестиваль «Чудо света» был когда он проходил в Александровском парке там где Балтийский Дом и Мюзик Холл да и заборы строительных Лесов которым сейчас Закрыт Мюзик Холл и стротельные Заборы перед Балтийским Домом могли стать Полонами для Световых инсталляций и отвлечь Жителей Района и его гостей от убогости этих Серых Заборов которые Будут стоять там видимо еще до Лета 2026 Года . Но как Гласит народная Мудрость "Слон большой ему видней" ...
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