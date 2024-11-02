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Город «Все абсолютно бело и по-чистому». На месте бывшего представительства Финляндии заметили флаг Казахстана

«Все абсолютно бело и по-чистому». На месте бывшего представительства Финляндии заметили флаг Казахстана

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7 комментариев

В здании бывшей резиденции финского консула на улице Чайковского теперь работает консульство Казахстана. Утром субботы, 2 ноября, на флагштоке снова заметили флаг.

Как подтвердили нашему изданию в городском комитете по внешним связям, с 1 ноября на месте экс-представительства Финляндии располагается консульство Казахстана.

«Все законно, все абсолютно бело и по-чистому, так что не волнуйтесь. То, что флаг висит, — это тоже правильно», — добавили на петербургском государственном предприятии по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис».

«Фонтанка» писала, что 24 сентября 2023 года со здания резиденции финского консула на улице Чайковского в Петербурге сняли флаг Финляндии. Здание в 1967 году сдали в аренду финскому государству. С того времени и вплоть до осени 2004 года, когда было окончено строительство нового здания на Преображенской площади, там размещались резиденция и административные помещения. После переезда административных отделов в новое здание помещения на улице Чайковского стали чисто представительскими. Помимо них, в здании располагались квартиры сотрудников консульства.

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Комментарии
7
Панкихой
40 минут
"Бело и по чистому" ... и флаг Казахстана ... что-то тут не бьётся?
aprahka
38 минут
Когда то Пётр 1 прорубил окно в Европу..
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