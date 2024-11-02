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Общество В Петербурге по делу о падении льда на ребенка в коляске привлекли альпиниста. Его арестовали после приговора

В Петербурге по делу о падении льда на ребенка в коляске привлекли альпиниста. Его арестовали после приговора

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5 комментариев

В Петербурге к двум годам колонии приговорен промышленный альпинист, который должен был чистить крышу одного из домов на Новочеркасском проспекте. Из-за него на ребенка упали льдины, решил суд.

О решении 2 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов. Тариель Бакыбаев на момент трагедии работал мастером кровельных работ в ООО «ФУРГОН-СЕРВИС», которое в качестве подрядчика привлек районный ЖКС № 1. Бакыбаев был назначен ответственным за чистку крыши дома 37 по Новочеркасскому проспекту, работы должны были быть проведены до полуночи 18 декабря.

Бакыбаев должным образом с работой не справился, и утром 19-го с крыши сошла наледь как раз в тот момент, когда мимо проходила женщина с двухлетним сыном в коляске. У мальчика был диагностирован перелом черепа, с учетом возраста вред здоровью был установлен как тяжкий.

Альпинисту вменили оказание небезопасных услуг и приговорили к двум годам колонии. Он частично признал вину. Его взяли под стражу в зале суда.

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Комментарии
5
Cashmare
53 минуты
всего год прошел, какая оперативность. ну это же не злостных террорюг за пацифистские лозунги сажать
altai597
15 минут
Бред, т.е. вахтёра, смотрящего, из жилконторы внизу не было, место тоже не огорожено? И скидывать снег лёд он стал сам по себе, так от души? И дама с ребёнком бессмертная (если он снег уже скидывал и видно его на тротуаре)
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