В Петербурге по делу о падении льда на ребенка в коляске привлекли альпиниста. Его арестовали после приговора

В Петербурге к двум годам колонии приговорен промышленный альпинист, который должен был чистить крышу одного из домов на Новочеркасском проспекте. Из-за него на ребенка упали льдины, решил суд.

О решении 2 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов. Тариель Бакыбаев на момент трагедии работал мастером кровельных работ в ООО «ФУРГОН-СЕРВИС», которое в качестве подрядчика привлек районный ЖКС № 1. Бакыбаев был назначен ответственным за чистку крыши дома 37 по Новочеркасскому проспекту, работы должны были быть проведены до полуночи 18 декабря.

Бакыбаев должным образом с работой не справился, и утром 19-го с крыши сошла наледь как раз в тот момент, когда мимо проходила женщина с двухлетним сыном в коляске. У мальчика был диагностирован перелом черепа, с учетом возраста вред здоровью был установлен как тяжкий.

Альпинисту вменили оказание небезопасных услуг и приговорили к двум годам колонии. Он частично признал вину. Его взяли под стражу в зале суда.