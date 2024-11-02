Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках в семи российских регионах

За минувшую ночь над в небе над семью регионами России средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом 2 ноября сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, по восемь БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.
Три беспилотника сбили над Орловской областью, два аппарата над территорией Белгородской области. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что обошлось без разрушений и пострадавших.
В течение ночи 1 ноября над шестью регионами России сбили 83 украинских беспилотника.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.