Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках в семи российских регионах

За минувшую ночь над в небе над семью регионами России средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом 2 ноября сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по восемь БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.