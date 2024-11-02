Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

с-з.

 748мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
О выборах в США-2024
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках в семи российских регионах

Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках в семи российских регионах

1 426
3 комментария

За минувшую ночь над в небе над семью регионами России средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом 2 ноября сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по восемь БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.

Три беспилотника сбили над Орловской областью, два аппарата над территорией Белгородской области. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что обошлось без разрушений и пострадавших.

В течение ночи 1 ноября над шестью регионами России сбили 83 украинских беспилотника.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
VKuser174198221
43 минуты
Да беспилотники- фигня! Где обломки?
NPC
1 час
А вот интересно,что раньше закончится - "беспилотники" или средства их сбития, и когда...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20