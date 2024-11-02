Кошка с обезьяним хвостом и медвежьей походкой. В Ленинградском зоопарке показали бинтуронгов

В Ленинградском зоопарке 1 ноября показали сразу двух новых обитателей, которых сравнивают и с кошками, и с медведями, и с обезьянами. Познакомиться с посетителями напуганные зверьки пока не готовы, поэтому сотрудники зверинца засняли их на видео.

О переселении пушистиков стало известно еще 11 октября, но тогда зоопарк показал обитателей лишь частично, теперь тайна раскрыта. «Кошачье строение тела, обезьяний хвост, медвежья походка. <…> Рады представить вам — бинтуронги или, как их еще называют, кошачьи медведи!» — написали в телеграм-канале учреждения.

Самец Тоши и самка Карла родились в 2023 году в Индонезии. Они росли в центре, специализирующемся на разведении этих животных, а спустя год им предстояло большое путешествие в Петербург. Пока хищники только привыкают к новой обстановке и скрыты от посетителей во внутренних вольерах.

Бинтуронги — представители семейства виверровые. К нему же относятся мусанги, циветы — необычные тропические хищники, а в Ленинградском зоопарке можно увидеть генетту, «дальнего родственника» бинтуронга. Зверьки имеют длинную черную шерстку, короткие конечности, но цепкие лапки с острыми и в меру длинными когтями — в самый раз, чтобы можно было устойчиво сидеть на жерди. Также заметен длинный хвост, обхватывающий ствол дерева.