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Афиша Plus Музыка В Филармонии в годовщину ухода Юрия Темирканова открыли выставку его памяти и проведут концерт

В Филармонии в годовщину ухода Юрия Темирканова открыли выставку его памяти и проведут концерт

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1 комментарий

Маэстро Юрия Темирканова вспоминают 2 ноября в петербургской Филармонии, которую он возглавлял более 35 лет. Этим вечером в Большом зале пройдет концерт заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Филармонии — под управлением Николая Алексеева прозвучат сочинения Шуберта, Шумана и Брамса. Солировать будет Елизавета Леонская, неоднократно выступавшая с Темиркановым.

«Главное открытие, которое я сделала благодаря Юрию Хатуевичу — поняла, какая колоссальная преобразующая сила заключена в дирижерском жесте, — вспоминала о своем сотрудничестве с дирижером пианистка. — Его сила воздействия на оркестр была необыкновенной, это была магия, настоящее волшебство. Вот он появляется на репетиции — всегда в костюме, в галстуке, — сухо всех приветствует, деловито надевает очки, делает первый жест — и оркестр сразу звучит так, что я думаю: „А зачем, собственно, репетировать?““

В малом зале Филармонии дирижеру посвятили выставку — «Юрий Темирканов. Мгновения…», где представлены афиши концертов дирижера разных лет: например, самая ранняя — 15 января 1967 года, когда Юрий Хатуевич впервые вышел на сцену Большого зала Ленинградской филармонии в рамках абонемента «Дебюты молодых дирижеров», последний концерт — 12 января 2020 года. Тут же — фотографии Темирканова, выполненные такими мастерами, как Валерий Плотников, Павел Маркин, Валентин Барановский и другие.

3 ноября на выставке пройдет встреча с концертмейстером Заслуженного коллектива Львом Клычковым (начало в 12:30, необходима регистрация).

Юрия Темирканова не стало 2 ноября 2023 года незадолго до его 85-летия.

+3

Юлия Кантор, замдиректора Филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям:

«Выставка условно поделена на три пространства памяти, образующих единое целое. В первом вы видите человека, увлеченного городом, его архитектурой и его природой. Здесь есть чудесная фотография, сделанная на берегу Финского залива, где „есть покой и воля“. Вообще, Юрий Хатуевич всегда говорил о том, что Петербург его создал как творческую личность. И он очень любил русскую классику — достаточно вспомнить легендарные постановки, сделанные в Мариинском театре: „Евгения Онегина“ или „Пиковую даму“, например, и то, с каким пиететом, с каким глубоким знанием русской литературы и поэзии он работал над произведениями уже наших современников, в том числе Георгия Свиридова. Здесь мы показываем разные этапы жизни Темирканова, от молодости до творческой зрелости через пространство залов Большого зала Филармонии, Мариинского театра и так далее.

Следующий зал полностью посвящен афишам, и по ним можно реконструировать творческую биографию: здесь есть афиши Большого зала филармонии, есть афиши Малого зала, есть рассказ через афиши о творческих союзах и проектах, которые были с крупнейшими музыкантами современности, важнейшие гастроли за рубежом, например, в легендарном театре Ла Скала.

Третий зал, опять же, очень камерный по интонации, — это пространство дирижерского жеста. Там все говорит жест — и о человеке, и о произведении. Иногда по фотографиям даже видно, какое произведение сейчас репетируется. И мы показываем это пространство от первого до последнего концерта, последнего ухода из зала и ухода из жизни. Но уход из жизни не означает уход из исторической и культурной памяти».

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Музыка Филармония Юрий Темирканов
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Комментарии
1
Су Люк Ын
23 минуты
да уж, Ему еще при жизни поставили некий Памятник прям во дворе Своего дома! недобрая Примета!
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