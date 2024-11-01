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Общество «Один из последних»: в секторе Газа убит член политбюро ХАМАС, отвечавший за связи с другими группировками

«Один из последних»: в секторе Газа убит член политбюро ХАМАС, отвечавший за связи с другими группировками

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9 комментариев

В секторе Газа убит член политбюро ХАМАС Изз ад-Дин Кассаб, отвечавший за связи с другими группировками в анклаве. Об этом 1 ноября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Изз ад-Дин Кассаб был убит в результате авиаудара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ Кассаб назван «одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАС, остававшихся в живых на территории сектора Газы».

Он возглавлял отдел национальных отношений и обладал полномочиями при принятии военных решений — в том числе о террористических атаках против Израиля.

За год войны, начавшейся в новой активной фазе после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Армия еврейского государства убила практически всех лидеров ХАМАС и Хезболлы. Одним из последних был убит глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар.

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Изз ад-Дин Кассаб ХАМАС ЦАХАЛ Авиаудар Сектор Газа
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Комментарии
9
Сила в Правде!!
49 минут
как орешки!
VKuser279092
52 минуты
Хорошая новость.
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