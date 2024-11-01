«Кинопоиск» рассказал, когда все-таки выпустит «Преступление и наказание»

Названа новая дата выхода сериала «Преступление и наказание» — в телеграм-канале «Кинопоиска» 1 ноября сообщили, что он выйдет 2 ноября в 22:00.

Задержка выхода вызвала шквал предположений в СМИ, по каким причинам это могло произойти: в частности, писали, что создателей сериала попросили убрать сцены с обнаженным актером, однако сам «Кинопоиск» заявил, что «реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали».

Изначально подписчики онлайн-сервиса должны были получить доступ к продукту 26 октября. В этот день даже успела пройти офлайновая премьера сериала в общественном пространстве «Третье место».

А «Фонтанка» уже посмотрела первые четыре серии сериала по Достоевскому и рассказала, чем он интересен и чем необычен.