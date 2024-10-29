«Кинопоиск» перенес выход сериала «Преступление и наказание» и объяснил причину

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» вечером 29 октября прокомментировал неоднократный перенос выхода сериала «Преступление и наказание», первые четыре серии которого предполагалось выложить для подписчиков 26 октября, и премьеру первой серии которого успели посмотреть гости показа в общественном пространстве «Третье место».

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание», - заверили в «Кинопоиске». - Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали. Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждете и переживаете».

Онлайн-сервис поблагодарил съемочную группу, а зрителям пока предложил скидку в 99% на книги Достоевского в течение 30 октября (день рождения писателя по старому стилю).