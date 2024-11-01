В Казахстане ввели новую визу для фрилансеров с ежемесячным заработком более 3 тысяч долларов

В Казахстане ввели новую визу для современных кочевников Neo Nomad. Она будет давать возможность находиться в стране до одного года, сообщает Министерство туризма республики в своем telegram-канале в пятницу, 1 ноября.

Для получения визы туристу необходимо показать наличие стабильного заработка в размере более 3 тысяч долларов (290 тысяч рублей по курсу на 1 ноября 2024 года). Также потребуется справка о несудимости и медицинская страховка. По мнению властей Казахстана, такой тип визы позволит не терять рабочие места в стране для местных жителей и принесет государству около 7,2 миллиона долларов в год.

«Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что визовый режим хотят смягчить также в России. Так, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил полностью отменить визы для туристов из тех стран, которые Россия считает дружественными и с которыми развивает отношения.