Суд восстановил в должности уволенного из ИППИ РАН биоинформатика и сооснователя проекта «Диссернет» Михаила Гельфанда

Тушинский районный суд Москвы 1 октября признал незаконным увольнение доктора биологических наук, биоинформатика и сооснователя проекта «Диссернет» Михаила Гельфанда с должности главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН. Об этом сообщает RTVi.

Согласно решению суда, руководство ИППИ РАН должно будет восстановить Гельфанда в прежней должности, выплатить ученому заработок за время вынужденного прогула в размере в размере 522 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Как выяснилось в ходе рассмотрения судом нарушений, допущенных руководством ИППИ при увольнении Гельфанда, ученому пришло два разных уведомления об увольнении, а третье упоминалось в приказе. В итоге суд признал приказ об увольнении ученого незаконным.

Одного из самых цитируемых ученых в России уволили 15 мая. По его мнению, это случилось из-за того, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных». Уволили Гельфанда по 288 статье ТК — увольнение сотрудников, работающих по совместительству. Произошло этого после встречи комиссии с ученым советом института, на которой сотрудники, в том числе и Гельфанд, критиковали действия и. о. директора и его заместителей.