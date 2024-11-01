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Общество Суд в Москве поддержал руководство школы, которое потребовало сдавать телефоны перед уроками

Суд в Москве поддержал руководство школы, которое потребовало сдавать телефоны перед уроками

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8 комментариев

Суд в Москве признал законным требование сдавать телефоны перед уроками в одной из столичных школ. Иск матери ученика суд не удовлетворил, ссылаясь на правомерность школьного правила, сообщает 1 ноября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Женщина обратилась в суд из-за того, что, по ее мнению, требование нарушает конституционные права ее ребенка и ограничивает свободу и право распоряжаться имуществом. 

Однако доказательством законности школьного правила отдавать телефоны перед занятиями выступило то, что мать и директор школы согласовали между собой, что ребенок будет сдавать свой смартфон исключительно по своей воле. Кроме того, классный руководитель ученика и родители были в постоянном контакте друг с другом. 

«Суд посчитал, что административным ответчиком не были нарушены права административного истца, а также его несовершеннолетнего ребенка, поскольку Правила внутреннего распорядка обучающихся были разработаны и утверждены в рамках установленного Федерального закона об образовании», — говорится в решении. 

Напомним, что с 1 сентября вступили в силу поправки к Закону об образовании, которые запретили школьникам пользоваться мобильными телефонами в учебное время. «Фонтанка» собрала мнения родителей, учителей и руководства школы о новом требовании.

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Комментарии
8
280234394
41 минута
А как же любимая забава школоты ,один доводит учителя другой снимает,потом обрезают на моменте когда учитель ответил,и вот готово видео о неодэкватном учителе
282768225
44 минуты
Мой ребенок сдавать телефон не будет. Отнимут- пожалеют все!
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