Суд в Москве поддержал руководство школы, которое потребовало сдавать телефоны перед уроками

Суд в Москве признал законным требование сдавать телефоны перед уроками в одной из столичных школ. Иск матери ученика суд не удовлетворил, ссылаясь на правомерность школьного правила, сообщает 1 ноября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Женщина обратилась в суд из-за того, что, по ее мнению, требование нарушает конституционные права ее ребенка и ограничивает свободу и право распоряжаться имуществом.

Однако доказательством законности школьного правила отдавать телефоны перед занятиями выступило то, что мать и директор школы согласовали между собой, что ребенок будет сдавать свой смартфон исключительно по своей воле. Кроме того, классный руководитель ученика и родители были в постоянном контакте друг с другом.