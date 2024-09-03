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    «Единственный инструмент — это слово». Как работает запрет на смартфоны в школах Петербурга

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    Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
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    С 1 сентября вступили в силу поправки к Закону об образовании, которые запретили школьникам пользоваться мобильными телефонами в учебное время. Разрешение на применение гаджетов в образовательных целях из финальной версии исчезло. Единственное исключение — угроза жизни или здоровью. «Фонтанка» спросила у читателей и родителей, как это ограничение работает на практике.

    К инициативе, принятой еще в декабре 2023 года, было много вопросов как у родителей, так и у самих педагогов. Например, может ли учитель просто взять и «изъять» гаджет? А если нет — то какой смысл в поправках к закону? И кто будет нести ответственность, если смартфон во время ответственного хранения в тумбочке учительского стола потеряется или окажется поврежденным?

    Четких ответов на эти вопросы нет до сих пор.

    В комитете по образованию Петербурга сообщили, что для реализации указанной нормы не требуется разработка регламента или рекомендаций со стороны городских властей. «В каждой школе в локальных актах, например в правилах поведения, закреплено, что использование телефонов во время проведения учебных занятий не разрешается, за исключением экстренных случаев», — рассказали в пресс-службе. При этом ограничения на использование телефонов на переменах отсутствуют.

    «Организационные моменты также могут решаться внутри образовательного учреждения — на совете учащихся, родителей», — пояснили в комитете. Например, учителя, родители и ученики могут договориться о том, сдавать ли гаджеты централизованно или нет.

    Но в целом в школах Петербурга уже сложилась практика. «Ребята оставляют телефоны при входе в класс или в портфеле/сумке. Об этом проинформированы учащиеся и родители (законные представители)», — добавили в ведомстве.

    Что говорят учителя

    Коллектив одной из школ на юге Петербурга 3 сентября получил от начальства рекомендацию реализовывать запрет на смартфоны «нудно и методично». Драк с детьми следует избегать и действовать «цивилизованными методами».

    По словам педагога, на уровне школы ограничение действовало еще с прошлого года, но в каждой конкретной ситуации решение принимал сам учитель. «Кто-то отдавал [гаджеты] после урока, кто-то отдавал в конце рабочего дня, кто-то через классного или родителя», — рассказал собеседник «Фонтанки». По его словам, за отказ сдать телефон учителю ребенка могли выгнать из класса. Но, как правило, было достаточно угрозы: опасаясь остаться без смартфона, ученики не доставали их на уроках.

    При этом еще летом в школе решили, что использование смартфона в учебных целях все же допустимо. «Например, у нас там может быть интерактивный материал с QR-кодом, который сканируется телефонами. Это не противоречит принятому закону», — отмечает учитель.

    Педагог школы на севере Петербурга сообщила «Фонтанке», что приказ о запрете использования мобильных устройств во время учебного процесса издается каждый учебный год. «В каждом кабинете стоят накопители для телефонов, ребята ставят их туда в начале урока и забирают в конце. Разумеется, есть те, кто не сдает или сдает обманки. С такими проводится работа отдельно, беседы с родителями», — рассказала она. На уроках меньше проблем, а вот вытащить детей из телефонов на переменах не так просто. «Дежурные учителя постоянно делают замечания, но тут стоит только отвернуться», — сетует собеседник «Фонтанки». Были случаи, когда у класса в рамках административного контроля забирали телефоны на весь день — и так на протяжении четверти. «Я утром телефоны собирала, в кабинете своем ставила в шкаф, в конце дня отдавала. Инцидентов с порчей телефона со стороны учителей не было, насколько я знаю», — отметила учитель.

    Педагог одной из частных школ рассказал, что пока не вполне понимает, касается ли запрет таких образовательных учреждений. Но в любом случае законодательство ограничивает учителя с точки зрения санкций — забирать частную собственность он не может. «Наш единственный инструмент — это слово. Мы не можем отобрать мобильный телефон, можем попросить его убрать. Если он [школьник] не уберет, то мы можем как-то на него повлиять административно, то есть пригласить завуча, вызвать его к директору, пригласить родителей. Но никак мы не можем этот телефон забрать», — считает он.

    Что говорят родители

    Опрос в телеграм-канале «Фонтанки», в котором приняли участие почти 2,5 тысячи человек, показал, что с 1 сентября забирать телефоны начали примерно у 23% петербургских школьников — но только за использование во время занятий, на переменах пользование гаджетами не ограничивают. «Школа закупила какие-то коробки, чтобы ученики сдавали смартфоны в начале дня и получали обратно в конце», — рассказал один из родителей.

    Однако для двух третей (67%) ничего не изменилось. У 30% смартфонами в школах не разрешали пользоваться и раньше (например, прописывая запрет в уставе школы). 37% родителей сообщили, что сдача гаджета на время занятий по-прежнему дело добровольное: педагог может попросить, но если ученик откажется, принудительно отбирать смартфон не будут. 10% респондентов рассказали, что смартфонами все еще можно пользоваться во время урока — но только в учебных целях.

    Некоторые родители поддержали нововведение. «Не нравятся школьные правила, обучайте ребенка на дому. А смартфоны на руках у детей давно мешают урокам и переменам», — написал один из участников дискуссии.

    Другая участница опроса рассказала, что намерена отстаивать право своего ребенка на использование гаджета. «Я против изымания у моего ребёнка смартфона — видимо, пойду к директору защищать свои конституционные права», — сообщила она.

    Впрочем, родители отмечают, что любой запрет можно обойти. «У нас в прошлой школе уже два года как запрещено и, возможно, глушилка какая-то стоит, интернет и связь в школе почти не работают. Дети перед уроками сдавали учителю телефоны. Поэтому дети носили по два», — рассказал один из читателей.

    Мнение директора

    Константин Тхостов, директор лицея № 369, считает, что запрет на гаджеты не поможет вовлечь детей в учебный процесс. «Запретили те, кто забыл свое детство, когда играл на скучных уроках в крестики-нолики, в морской бой. Чем больше ты запрещаешь, тем больше ты формируешь у ребенка интерес найти альтернативу», — прокомментировал он.

    Вместо ограничений нужно делать урок интересным, тогда ребенок «будет ловить каждое слово своего учителя», подчеркнул Константин Тхостов. В самом лицее № 369 дети пользуются на уроках специальными планшетами, куда закачан образовательный контент. Телефоны в это время, как правило, лежат в коридорах на зарядке. «Ребята в случае реальной необходимости выходят после урока и забирают его. И маме с папой спокойно, так как они по геолокации понимают, что ребенок в школе и ничего не случилось», — пояснил директор.

    Галина Бояркова,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

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