В Ленинградском зоопарке показали, как рысь устроила себе маникюр

Источник: Ленинградский зоопарк

После тяжелого трудового дня все рвутся домой, чтобы поскорее отдохнуть. Тем же решила заняться и рысь Линда, устроив себе своеобразный маникюр. Видео, как хищница точит когти, опубликовали 1 ноября в телеграм-канале Ленинградского зоопарка.

В зоопарке Петербурга обитает рысь по имени Линда. Несмотря на то, что хищнице уже 17 лет, она так же, как и в детстве, продолжает играть с совершенно разными предметами. На этот раз жертвой пушистого зверька с большими лапами стал пень.

С ним можно не только играть, но также обнимать его лапами, порой почесывая голову о древесину. Но и на этом потенциал пня не заканчивается — хищница также показывает, что с помощью него можно точить когти.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали азиатскую аровану, символизирующую богатство. Переливающиеся красно-оранжевые чешуйки рыбы по-настоящему завораживают посетителей.