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Город Рыбку, символизирующую богатство, показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите на волшебную аровану

Рыбку, символизирующую богатство, показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите на волшебную аровану

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1 комментарий

Азиатскую аровану, символизирующую богатство, показали в Ленинградском зоопарке. Переливающиеся красно-оранжевые чешуйки рыбы по-настоящему завораживают. Смотрите волшебные кадры, которыми зоопарк поделился 29 октября.

«Данный вид рыб — один из древнейших, редкий и вымирающий. В азиатской культуре арована символизирует изобилие, богатство и процветание», – рассказали представители зоопарка.

Арована весьма вальяжно передвигается по своему аквариуму, заставляя рассматривать ее природный наряд. Аровану из-за необычной формы тела часто называют «рыбой-драконом».

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Комментарии
1
ixform
20 минут
символизировать богатство нужно им обладая
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