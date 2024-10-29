Рыбку, символизирующую богатство, показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите на волшебную аровану

Азиатскую аровану, символизирующую богатство, показали в Ленинградском зоопарке. Переливающиеся красно-оранжевые чешуйки рыбы по-настоящему завораживают. Смотрите волшебные кадры, которыми зоопарк поделился 29 октября.
«Данный вид рыб — один из древнейших, редкий и вымирающий. В азиатской культуре арована символизирует изобилие, богатство и процветание», – рассказали представители зоопарка.
Арована весьма вальяжно передвигается по своему аквариуму, заставляя рассматривать ее природный наряд. Аровану из-за необычной формы тела часто называют «рыбой-драконом».
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