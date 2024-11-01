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Недвижимость Строительство Эксперты назвали пять трендов в благоустройстве, повышающих спрос на квартиры

Эксперты назвали пять трендов в благоустройстве, повышающих спрос на квартиры

Эксперты «ГК Алькор» выделили пять ключевых опций оформления территории, которые влияют на спрос и повышают стоимость недвижимости: многофункциональность, качественное озеленение и материалы, наличие арт-объектов, визуальное разнообразие и привлечение к проекту известных бюро.

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Как отметил директор по качеству ГК «Алькор» Алексей Медведев, концепция внутренней территории разрабатывается наравне с жилой частью кварталов. «Озеленение, зоны активности и отдыха, парковки и другие элементы — сегодня не дополнительный, а один из решающих факторов при оценке проекта покупателями и выбора недвижимости», — подчеркнул он.

Так, многофункциональность позволяет получать максимум, не покидая территории дома: отдых, досуг с детьми, покупки, здоровье, уход за собой, спорт и даже искусство. В рамках жилого комплекса это воплощается через объединение жилой, коммерческой и досуговой части.

Озеленение должно быть подобранным в соответствии с местным климатом, чтобы деревья и клумбы радовали жителей круглый год. В среднем на озеленение и зоны отдыха девелоперы, по оценкам экспертов «ГК Алькор» тратят 3-5% общего бюджета, в проектах высокого класса этот показатель может достигать и 10%. В проекте компании «Кронфорт» в Кронштадте он составляет 8%, что соответствует бизнес-сегменту. Эксперты оценивают, что интересное благоустройство способно повысить средний чек сделки на 5-15%. Это объясняется в том числе невысоким показателем озеленения в среднем по Петербургу — 29% против 66% в Москве.

Все чаще в жилых комплексах появляются арт-объекты, включая малые архитектурные формы и фонтаны. Это также положительно влияет на стоимость квадратного метра, но требует серьезных затрат от застройщика: скульптуры и фонтаны стоят от пяти до нескольких десятков миллионов рублей, а инсталляции — от 200 тысяч рублей до 30 миллионов рублей (особенно если речь идет о мультимедийных объектах).

Плюсом является и применение различных стилей оформления и визуальное разнообразие проекта.

Воплотить тренды на практике помогает сотрудничество с известными и авторитетными бюро. Это повышает статус объекта, привлекает внимание к решениям. Стоимость работы архитекторов зависит от масштаба и класса проекта и варьируете в пределах — от 1,5 до 15 тыс. рублей за кв. м. Отдельно оплачивается и авторский надзор — когда бюро контролирует реализацию и управление объектом после сдачи. Например, в проекте «Кронфорт» принимали участие международная архитектурная компания Chapman Taylor и бюро «Проектная культура».

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