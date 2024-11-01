«У добросовестных сложностей нет». «Честный знак» прокомментировал претензии продавцов одежды к системе маркировки

В России с 1 ноября окончательно вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды. Как сообщил оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий, с сегодняшнего дня при сканировании кода касса одновременно запрашивает информацию о товаре в системе «Честный знак». Если сведений, который подтверждают легальное происхождение, не находится, продажа блокируется. «Разрешительный режим при продаже товаров легкой промышленности исключит возможность реализации некачественных и контрафактных товаров», — считают в «Честном знаке».

Ранее небольшие продавцы одежды рассказали депутатам Законодательного собрания о технических ошибках в системе «Честный знак», которые могут стать поводом для проверок и штрафов. Предприниматели попросили облегчить условия маркировки и объявить мораторий на проверки до отладки программы, а также выразили сомнение в том, что маркировка реально помогает бороться с контрафактом.

В ЦРПТ напомнили, что обязательная маркировка товаров легкой промышленности поэтапно вводилась с 1 марта 2021 года. «За это время рентабельность отечественных производителей выросла на 5,4 %, рынок стал выходить из серой зоны, его легальная часть выросла на 33 %, бюджет дополнительно получил 37,2 млрд рублей», — отметили в компании.

В ЦРПТ также считают, что у бизнеса было достаточно времени на подготовку. Так, с 1 апреля 2024 года список товаров, подлежащих обязательной маркировке, был расширен, в него включили верхнюю и спортивную одежду, брюки, юбки, костюмы, платья, блузы, блейзеры, рубашки и другие предметы гардероба.

Запрет на реализацию немаркированных остатков должен был вступить в силу 1 июля, но по просьбе бизнес-сообщества был перенесен на 15 сентября. Хранение таких товаров без маркировки разрешалось до 1 октября, и до 1 ноября давалась возможность их промаркировать и ввести в оборот. «За счет предоставления дополнительных месяцев производители и продавцы смогли в удобном режиме войти в систему „Честный знак“», — рассказали в ЦРПТ.

В пресс-службе оператора также подчеркнули, что для обучения работы с системой на сайте markirovka.ru создано виртуальное обучающее пространство, а сайт честныйзнак.рф дает возможность прямой связи со специалистами сервиса. «Никаких сложностей у добросовестных игроков рынка переход к маркировке товаров не вызывает», — подчеркнули в ЦРПТ (ранее продавцы одежды отмечали, что самостоятельно отладить систему маркировки без специальных технических знаний невозможно, а приглашение ИТ--специалиста крайне затратно для небольшого предприятия. — Прим. ред.).

В компании также напомнили, что импортная продукция проходит маркировку до прохождения таможенных процедур. «Возникает вопрос, каким образом сегодня, когда прошло семь месяцев с расширения списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, немаркированная продукция оказалась у продавца», — прокомментировали в ЦРПТ.

В России сейчас маркируются 24 группы товаров, проходят 14 экспериментов. «Благодаря внедрению „Честного знака“ доля нелегальных товаров в табачной отрасли сократилась на четверть, на рынке воды на треть: маркировка выявила 552 производителя, которые ранее не отчитывались в органы власти. Количество просроченных лекарств сократилось в три раза, а фальсификат молока уменьшился с 30 % до 0,2 %», — рассказали в «Честном знаке». Ранее «Фонтанка» делала запрос ЦРПТ о том, как именно ведется подсчет доли контрафакта и ее динамики, но не получила ответ.