Самим нужно. Польша отказывается передать Украине истребители МиГ-29

Польша не собирается передавать Украине истребители МиГ-29, которые требует Киев, поскольку сама нуждается в этой технике. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский заявил 1 ноября, его слова приводит PolskieRadio24 . Таким образом он ответил на жалобы президента Украины Владимира Зеленского на «слишком малую» помощь от стран Запада.

Сикорский отметил, что Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна, отправив «как Запад» более 200 млрд евро помощи. Варшава может «гордиться этим», подчеркнул глава МИД.

По словам министра, Киеву переданы около 300 польских танков, много тяжелой техники, в том числе самолеты. «Мы пытаемся помочь, но мы тоже прифронтовая страна», — заявил Сикорский, добавив, что Польше тоже «угрожает» Россия.