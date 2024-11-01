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Политика Самим нужно. Польша отказывается передать Украине истребители МиГ-29

Самим нужно. Польша отказывается передать Украине истребители МиГ-29

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5 комментариев

Польша не собирается передавать Украине истребители МиГ-29, которые требует Киев, поскольку сама нуждается в этой технике. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский заявил 1 ноября, его слова приводит PolskieRadio24. Таким образом он ответил на жалобы президента Украины Владимира Зеленского на «слишком малую» помощь от стран Запада.

Сикорский отметил, что Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна, отправив «как Запад» более 200 млрд евро помощи. Варшава может «гордиться этим», подчеркнул глава МИД.

По словам министра, Киеву переданы около 300 польских танков, много тяжелой техники, в том числе самолеты. «Мы пытаемся помочь, но мы тоже прифронтовая страна», — заявил Сикорский, добавив, что Польше тоже «угрожает» Россия.

Министр назвал юридическим и политическим вопросом просьбу Зеленского перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. По словам Сикорского, здесь «существуют разные мнения».

Зеленский в минувший четверг раскритиковал польское руководство за отказ предоставить Киеву истребители МиГ-29. Также он заявил, что боится просить Запад отправить войска на Украину, поскольку так можно полностью потерять поддержку.

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Комментарии
5
Слава России!
32 минуты
ну всё, теперь точно на Вашингтон
chip1
13 минут
Скоро еще долги предъявят Киеву!
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