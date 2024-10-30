Зеленский заявил, что боится просить Запад отправить войска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается просить страны Запада отправить свои войска, поскольку боится потерять поддержку. Об этом глава государства сообщил в интервью ведущим иностранным изданиям, пишет РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что просить Запад отправить живую силу на Украину «очень опасно», поскольку там к этой идее относятся «очень скептически».

«Это очень опасно», — заявил глава Украины.

Ранее Зеленский возмутился сливом в СМИ информации из секретного пункта так называемого «плана победы» о том, что Киев попросил Вашингтон предоставить ракеты «Томагавк», способные поражать цели на удалении в 2,4 тысячи километров. Президент Украины назвал произошедшее отсутствием конфиденциальности между партнерами.