В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковушку. Пострадали двое

В поселке Октябрьский мужчина и женщина получили ранения в момент, когда беспилотник ударил по легковушке, повредив у машины лобовое стекло и правую сторону. Мужчина получил баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, а его спутница — баротравму и контузию. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ещё один дрон атаковал припаркованный микроавтобус, а в поселке Ясные Зори ударил по движущейся «Газели» и посек ей кузов.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над Крымом, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.