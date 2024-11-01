Боррель: ЕС и Япония заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

Европейский Союз и Япония объявили о запуске Стратегического и оборонного партнерства. Об этом в пятницу, 1 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

На пресс-конференции в Токио Боррель сообщил о создании Стратегического и оборонного партнерства между ЕС и Японией. Это первая подобная программа сотрудничества Евросоюза со страной Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнил глава дипслужбы ЕС.

По словам министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, соглашение охватывает вопросы обороны и безопасности. Также стороны подписали документ о стратегическом партнерстве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но министрам стран Евросоюза предлагается согласовать единую позицию, разрешив удары европейским оружием по территории РФ.