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Общество Боррель: ЕС и Япония заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

Боррель: ЕС и Япония заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

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7 комментариев

Европейский Союз и Япония объявили о запуске Стратегического и оборонного партнерства. Об этом в пятницу, 1 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

На пресс-конференции в Токио Боррель сообщил о создании Стратегического и оборонного партнерства между ЕС и Японией. Это первая подобная программа сотрудничества Евросоюза со страной Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнил глава дипслужбы ЕС.

По словам министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, соглашение охватывает вопросы обороны и безопасности. Также стороны подписали документ о стратегическом партнерстве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но министрам стран Евросоюза предлагается согласовать единую позицию, разрешив удары европейским оружием по территории РФ.

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Комментарии
7
Cashmare
36 минут
то есть, если, чисто гипотетически, сша запулит очередного толстяка в нагасаки, то европа что, выразит свою обеспокоенность?
274573038
30 минут
Это они от зависти к нам и к северной корее.Завидуют и мстят
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