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Финансы Центробанк фиксирует кредитный перегрев

Центробанк фиксирует кредитный перегрев

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1 комментарий

Центральный банк России фиксирует кредитный перегрев. Данный процесс наблюдается на рынке корпоративного кредитования. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавету Данилову.

«С июля в рознице происходит достаточно серьезное замедление. Ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: было 2%, сейчас меньше 1%. То есть все ограничивающие меры влияют на розницу», – уточнила Данилова. По словам специалиста, оказалось, что большая часть компаний не очень чувствительна к процентной ставке ЦБ. На данный момент корпоративное кредитование растет «годовым темпом больше 20%».

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, почему Банк России вынужден был повысить ключевую ставку. «Без повышения <…> мы бы уже сейчас имели гораздо более „взрывной“ рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса», — уточнила Набиуллина.

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Комментарии
1
Cashmare
4 минуты
я таки не понял, у центробанки закипает или подгорает?
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