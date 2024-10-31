«Произошел бы взрывной рост кредитования». Набиуллина объяснила, почему ЦБ рекордно повысил ключевую ставку

Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и повысить ключевую ставку, поскольку сложившаяся ситуация является новой для российской экономики. Об этом 31 октября сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

По словам Набиуллиной, тезис о том, что из-за повышения ключевой ставки растут цены, является заблуждением. Без повышения ставки, отметила она, произошел бы «взрывной» рост кредитования, пишет ТАСС .

«Без повышения ключевой ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более „взрывной“ рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что увеличить промпроизводство путем сохранения низких ставок в России сейчас не получится. Набиуллина добавила, что период жесткой денежно-кредитной политики окупится в дальнейшем и через это прошли многие страны.