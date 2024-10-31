«Произошел бы взрывной рост кредитования». Набиуллина объяснила, почему ЦБ рекордно повысил ключевую ставку

Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и повысить ключевую ставку, поскольку сложившаяся ситуация является новой для российской экономики. Об этом 31 октября сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
По словам Набиуллиной, тезис о том, что из-за повышения ключевой ставки растут цены, является заблуждением. Без повышения ставки, отметила она, произошел бы «взрывной» рост кредитования, пишет ТАСС.
«Без повышения ключевой ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более „взрывной“ рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что увеличить промпроизводство путем сохранения низких ставок в России сейчас не получится. Набиуллина добавила, что период жесткой денежно-кредитной политики окупится в дальнейшем и через это прошли многие страны.
Совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых с возможностью дальнейшего повышения на ближайшем заседании.
Банк России 30 октября опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший — кризисный — сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15% и средней ключевой ставки до 22–25%.
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