В Красногвардейском районе показали, каким хотят сделать пространство Ржевский коридор

Проектировщики после трех этапов общественных обсуждений показали, каким планируют сделать общественное зеленое пространство Ржевский коридор в Красногвардейском районе Петербурга. У советской стелы на Ржевской улице появится зона тихого отдыха в виде сот и мемориал на основе фрагмента узкоколейной дороги. С проектом «Фонтанка» ознакомилась 1 ноября.

Концепция благоустройства предполагает создание цивилизованной зеленой зоны вместо лесной, которую можно увидеть на этой территории сейчас. Проект охватывает пространство площадью 2,5 га вдоль Ржевской улицы, через дорогу от предприятия «Ржевка хлеб», у берегов Горелого ручья.

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Главным смысловым элементом пространства будет советская стела «Ржевский коридор блокады». Кроме этого, проектировщики предусмотрели сохранение участка узкоколейной железной дороги. Возможно, там установят макет вагонетки военного времени. Рядом создадут площадь для торжественных мероприятий, установят столбы в виде штыков и противотанковые «зубы дракона». Будет предусмотрено место для установки «полуторки» и экскурсионных автобусов.

Территорию охватит система современного освещения и видеонаблюдения, что должно обеспечить безопасность, несмотря на окраинное расположение.

Проект еще должен пройти согласование комитета по градостроительству и архитектуре. Завершить его реализацию планируют в 2026 году.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об обсуждениях проекта общественного пространства Ржевский коридор.