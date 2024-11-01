Один бездомный, другой, возможно, со стройки. Стало известно об умерших на территории 26-й больницы

Среди трупов, обнаруженных на территории 26-й больницы в Петербурге, пациентов медицинского учреждения не обнаружено. Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, один из умерших был найден в кустах во дворе. Судя по гнилостным изменениям, скончался он давно.

А вот в подвале, где был найден второй труп, был сломан замок. В больнице предполагают, что забраться в техническое помещение мог рабочий с соседней стройки. Мотив неясен.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на территории больницы на улице Костюшко персонал нашел сразу два тела за одни сутки. Об одном сообщили ночью, о другом — днем.