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Происшествия За сутки на территории 26-й больницы в Петербурге нашли два трупа

За сутки на территории 26-й больницы в Петербурге нашли два трупа

8 573
12 комментариев

У персонала больницы на улице Костюшко четверг выдался очень неприятным — за сутки на территории медицинского учреждения нашли сразу два трупа. Откуда они взялись — непонятно. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.

Накануне ночью в полицию сообщили о найденном теле мужчины. Гражданин скончался во дворе 26-й больницы на улице Костюшко в Петербурге. Личность умершего установить не удалось. Известно, что покойному было 40–45 лет, на его плече набита смерть с косой.

Днем из больницы снова позвонили, на этот раз труп обнаружили в подвале. И снова медперсонал не смог опознать в умершем своего пациента. На вид мужчине было 50–55 лет, его рост около 180 сантиметров, особых примет нет.

Оба тела направлены в морг для установления причин смерти, проводится проверка.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
1 час
Зато статистику учреждения не испортили.
AndrewBarsik
1 час
Убийств по статистике всё меньше и меньше. А вот пропавших людей и трупов скончавшихся по неустановленным причинам всё больше и больше.
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