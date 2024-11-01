Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-в.

 744мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
О выборах в США-2024
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Задержаны экс-чиновники
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пятеро петербуржцев оставили желающих купить лодки и моторы без 8,5 миллиона рублей. Покупатели получали пустые коробки

Пятеро петербуржцев оставили желающих купить лодки и моторы без 8,5 миллиона рублей. Покупатели получали пустые коробки

1 394
2 комментария

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении участников преступной группы, якобы продававшей аэролодки и лодочные моторы. Сергея Бубликова, Вилена Гайко, Игоря Бедова, Тимура Сосновского и Алену Янущик признали виновными в мошенничестве и подделке официальных документов. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила прокуратура Петербурга.

Установлено, что в 2020 году они публиковали на сайте бесплатных объявлений ложные предложения о продаже дорогих аэролодок и моторов для них. Как объясняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга, соучастники просили заинтересовавшихся покупателей полностью оплатить товар, обещая после отправить его почтой — через СДЭК или ПЭК. Когда люди соглашались купить и заплатить таким образом, подсудимые отправляли жертвам поддельные документы на товары и фальшивые паспорта продавцов.

В результате, когда покупатели получали посылки, они находили там либо пустые коробки, либо испорченные товары. Из-за действий мошенников 27 человек потеряли больше 8,5 миллионов рублей.

Как итог — суд приговорил Бубликова к 6 годам лишения свободы и к штрафу в 80 000 рублей, Бедова — тоже к 6 годам, Гайко — к 4 годам и 8 месяцам, Янущик — к 2 годам. Все они будут находиться в колонии общего режима. Сосновский получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России предупредили пользователей Telegram о новой мошеннической схеме, которая распространяется в мессенджере. Аферисты воруют аккаунты, притворяясь техподдержкой сервиса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
sam58
24 минуты
я не понял, а возмещать причиненный ущерб им не присудили что ли?
Гость
1 минута
Снова мохнатый местный шерст.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15