Пятеро петербуржцев оставили желающих купить лодки и моторы без 8,5 миллиона рублей. Покупатели получали пустые коробки

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении участников преступной группы, якобы продававшей аэролодки и лодочные моторы. Сергея Бубликова, Вилена Гайко, Игоря Бедова, Тимура Сосновского и Алену Янущик признали виновными в мошенничестве и подделке официальных документов. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила прокуратура Петербурга.

Установлено, что в 2020 году они публиковали на сайте бесплатных объявлений ложные предложения о продаже дорогих аэролодок и моторов для них. Как объясняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга, соучастники просили заинтересовавшихся покупателей полностью оплатить товар, обещая после отправить его почтой — через СДЭК или ПЭК. Когда люди соглашались купить и заплатить таким образом, подсудимые отправляли жертвам поддельные документы на товары и фальшивые паспорта продавцов.

В результате, когда покупатели получали посылки, они находили там либо пустые коробки, либо испорченные товары. Из-за действий мошенников 27 человек потеряли больше 8,5 миллионов рублей.

Как итог — суд приговорил Бубликова к 6 годам лишения свободы и к штрафу в 80 000 рублей, Бедова — тоже к 6 годам, Гайко — к 4 годам и 8 месяцам, Янущик — к 2 годам. Все они будут находиться в колонии общего режима. Сосновский получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

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