Петербургский тревел-блогер Щупальце появился в сети и поиронизировал над своим «похищением» талибами*

Тревел-блогер Вася Щупальце (Игорь Бабко) утром в пятницу, 1 ноября, вышел на связь и сообщил, что чувствует себя неплохо. Он опубликовал видео во «ВКонтакте», в котором поиронизировал о своем якобы похищении талибами*.



«Захватившие меня в плен талибы стреляют. Я от них ухожу, а они не могут в меня попасть», — опубликовал Щупальце кадры, на которых он медленно шагает по улице.

Щупальце намекнул, что никакого похищения не было. С ним все в порядке, он продолжает путешествовать.

Недавно в сети рассказали о якобы похищении петербургского тревел-блогера Васи Щупальце в Пакистане. В российском посольстве в Пакистане сообщали, что проводят проверку.



*Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.