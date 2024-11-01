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Происшествия Петербургский тревел-блогер Щупальце появился в сети и поиронизировал над своим «похищением» талибами*

Петербургский тревел-блогер Щупальце появился в сети и поиронизировал над своим «похищением» талибами*

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4 комментария

Тревел-блогер Вася Щупальце (Игорь Бабко) утром в пятницу, 1 ноября, вышел на связь и сообщил, что чувствует себя неплохо. Он опубликовал видео во «ВКонтакте», в котором поиронизировал о своем якобы похищении талибами*.

«Захватившие меня в плен талибы стреляют. Я от них ухожу, а они не могут в меня попасть», — опубликовал Щупальце кадры, на которых он медленно шагает по улице.

Щупальце намекнул, что никакого похищения не было. С ним все в порядке, он продолжает путешествовать.

Недавно в сети рассказали о якобы похищении петербургского тревел-блогера Васи Щупальце в Пакистане. В российском посольстве в Пакистане сообщали, что проводят проверку.

*Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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Комментарии
5
282694747
22 минуты
Это вот зачем в городских новостях?Все распереживались до прединсультного состояния, тьфу
4688643952
33 минуты
зачем их тут пиарят всех?
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